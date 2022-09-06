В Перми запустят ветку, по которой поезда не ходили более 20 лет

В Перми завершается капитальный ремонт второго пути на перегоне Кабельная — Левшино, который был законсервирован с 1999 года. После проведения пусконаладочных работ по нему будут ходить пассажирские и пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
«В 2022 году СвЖД начала капитальный ремонт перегона. Работы проводились в несколько этапов. Реконструировано 4,6 км пути: уложен бесстыковой путь на железобетонном основании. Проведены ремонты двух мостовых конструкций, а также железнодорожного переезда на улице Писарева», — указано в пресс-релизе.
Пропускная способность перегона Кабельная — Левшино с открытием этого второго пути увеличится почти в два раза. Подразумевается, что переход на двухпутное движение позволит реализовать планы по развитию пригородного движения, в том числе на кольцевом маршруте.
Напомним, запуск современных комфортабельных «Ласточек» по кольцевому маршруту в апреле 2022 года стал знаковым этапом реализации проекта «Компактный город». Для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми СвЖД построила пассажирскую платформу на станции Кабельная. С мая 2022 года там останавливаются все кольцевые «Ласточки».
Ранее URA.RU рассказывало, что после запуска электричек по кольцевому маршруту пермяки остались недовольны малым количеством станций на правом берегу Камы. После этого в районе Гайвы появилась остановка на станции «Кабельная».
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