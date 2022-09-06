В Перми запустят ветку, по которой поезда не ходили более 20 лет

СвЖД завершает в Перми ремонт второго пути перегона Кабельная – Левшино

07 сентября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Сроки запуска транспорта по этому пути пока не уточняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми завершается капитальный ремонт второго пути на перегоне Кабельная — Левшино, который был законсервирован с 1999 года. После проведения пусконаладочных работ по нему будут ходить пассажирские и пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. «В 2022 году СвЖД начала капитальный ремонт перегона. Работы проводились в несколько этапов. Реконструировано 4,6 км пути: уложен бесстыковой путь на железобетонном основании. Проведены ремонты двух мостовых конструкций, а также железнодорожного переезда на улице Писарева», — указано в пресс-релизе. Пропускная способность перегона Кабельная — Левшино с открытием этого второго пути увеличится почти в два раза. Подразумевается, что переход на двухпутное движение позволит реализовать планы по развитию пригородного движения, в том числе на кольцевом маршруте. Напомним, запуск современных комфортабельных «Ласточек» по кольцевому маршруту в апреле 2022 года стал знаковым этапом реализации проекта «Компактный город». Для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми СвЖД построила пассажирскую платформу на станции Кабельная. С мая 2022 года там останавливаются все кольцевые «Ласточки». Ранее URA.RU рассказывало, что после запуска электричек по кольцевому маршруту пермяки остались недовольны малым количеством станций на правом берегу Камы. После этого в районе Гайвы появилась остановка на станции «Кабельная».

В Перми завершается капитальный ремонт второго пути на перегоне Кабельная — Левшино, который был законсервирован с 1999 года. После проведения пусконаладочных работ по нему будут ходить пассажирские и пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. «В 2022 году СвЖД начала капитальный ремонт перегона. Работы проводились в несколько этапов. Реконструировано 4,6 км пути: уложен бесстыковой путь на железобетонном основании. Проведены ремонты двух мостовых конструкций, а также железнодорожного переезда на улице Писарева», — указано в пресс-релизе. Пропускная способность перегона Кабельная — Левшино с открытием этого второго пути увеличится почти в два раза. Подразумевается, что переход на двухпутное движение позволит реализовать планы по развитию пригородного движения, в том числе на кольцевом маршруте. Напомним, запуск современных комфортабельных «Ласточек» по кольцевому маршруту в апреле 2022 года стал знаковым этапом реализации проекта «Компактный город». Для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми СвЖД построила пассажирскую платформу на станции Кабельная. С мая 2022 года там останавливаются все кольцевые «Ласточки». Ранее URA.RU рассказывало, что после запуска электричек по кольцевому маршруту пермяки остались недовольны малым количеством станций на правом берегу Камы. После этого в районе Гайвы появилась остановка на станции «Кабельная».