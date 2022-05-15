Проблему дорожного коллапса в Перми решат с помощью РЖД

Новая станция «Кабельная» заработает 17 мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми жители микрорайона Гайва смогут попасть в центр города на электричке, избежав пробок, которые возникли из-за ограничения движения на плотине Камской ГЭС. С 17 мая «Ласточки», двигающиеся по кольцевому маршруту, будут останавливаться на новой станции «Кабельная», сообщили в СвЖД.

«С 17 мая 2022 года электропоезда „Ласточка“, курсирующие по кольцевому маршруту в Пермской городской агломерации, будут совершать остановку на станции Кабельная (на правом берегу Камы). Новая остановка введена для удобства пассажиров. Ей смогут пользоваться жители правобережных микрорайонов Перми, чтобы быстро и с комфортом добираться до центра краевой столицы», — рассказали URA.RU в Свердловской железной дороге.

Ранее о запуске новой станции наземного метро сообщал глава Пермской пригородной компании Сергей Канцур. Но конкретных дат он не называл. Капремонт дороги по плотине КамГЭС стартовал 14 мая, он продлится до 31 августа. На это время движение автотранспорта организовано по одной полосе. Утром в понедельник здесь образовалась огромная пробка. Жители правого берега Камы жаловались в соцсетях на невозможность попасть в центр города на работу. Пермское наземное метро — кольцевой маршрут городской электрички — запустили 30 апреля. Тогда многим пермякам не понравилось, что у поезда лишь одна остановка на правом берегу Камы.