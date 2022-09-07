В густонаселенном районе Екатеринбурга построят еще один небоскреб

"Атомстройкомплекс" построит небоскреб у ТЦ "Глобус" в Екатеринбурге
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Старт строительства «Лицейского квартала» в жилом районе «Солнечный». Екатеринбург, строительство, стройка, заливка бетона, эталон
«Атомстройкомплекс» планирует начать строительство высотки Фото:

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге планируют построить 31-этажную высотку рядом с ТЦ «Глобус». Соответствующая информация размещена на официальном сайте застройщика «Атомстройкомплекс».

«Комплекс на Щербакова — для тех, кто стремится к балансу между городским комфортом и природной средой», — говорится в сообщении застройщика. Планируется возвести здание высотой в 31 этаж.

Согласно проекту, там можно будет приобрести двухуровневые квартиры, однако в продаже будут и небольшие студии. Застройщик готовится к началу строительства.

Микрорайон Уктус считается одним из самых густонаселенных в Екатеринбурге. Он удален от центра, из-за чего на въезде в час пик жители попадают в крупные пробки.

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В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге планируют построить 31-этажную высотку рядом с ТЦ «Глобус». Соответствующая информация размещена на официальном сайте застройщика «Атомстройкомплекс». «Комплекс на Щербакова — для тех, кто стремится к балансу между городским комфортом и природной средой», — говорится в сообщении застройщика. Планируется возвести здание высотой в 31 этаж. Согласно проекту, там можно будет приобрести двухуровневые квартиры, однако в продаже будут и небольшие студии. Застройщик готовится к началу строительства. Микрорайон Уктус считается одним из самых густонаселенных в Екатеринбурге. Он удален от центра, из-за чего на въезде в час пик жители попадают в крупные пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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