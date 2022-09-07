В густонаселенном районе Екатеринбурга построят еще один небоскреб

"Атомстройкомплекс" построит небоскреб у ТЦ "Глобус" в Екатеринбурге

«Атомстройкомплекс» планирует начать строительство высотки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге планируют построить 31-этажную высотку рядом с ТЦ «Глобус». Соответствующая информация размещена на официальном сайте застройщика «Атомстройкомплекс».

«Комплекс на Щербакова — для тех, кто стремится к балансу между городским комфортом и природной средой», — говорится в сообщении застройщика. Планируется возвести здание высотой в 31 этаж.

Согласно проекту, там можно будет приобрести двухуровневые квартиры, однако в продаже будут и небольшие студии. Застройщик готовится к началу строительства.

Микрорайон Уктус считается одним из самых густонаселенных в Екатеринбурге. Он удален от центра, из-за чего на въезде в час пик жители попадают в крупные пробки.

Фото: «Атомстройкомплекс»

Фото: «Атомстройкомплекс»