В густонаселенном районе Екатеринбурга построят еще один небоскреб

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге планируют построить 31-этажную высотку рядом с ТЦ «Глобус». Соответствующая информация размещена на официальном сайте застройщика «Атомстройкомплекс».
«Комплекс на Щербакова — для тех, кто стремится к балансу между городским комфортом и природной средой», — говорится в сообщении застройщика. Планируется возвести здание высотой в 31 этаж.
Согласно проекту, там можно будет приобрести двухуровневые квартиры, однако в продаже будут и небольшие студии. Застройщик готовится к началу строительства.
Микрорайон Уктус считается одним из самых густонаселенных в Екатеринбурге. Он удален от центра, из-за чего на въезде в час пик жители попадают в крупные пробки.
Фото: «Атомстройкомплекс»
Фото: «Атомстройкомплекс»
Фото: «Атомстройкомплекс»
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В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге планируют построить 31-этажную высотку рядом с ТЦ «Глобус». Соответствующая информация размещена на официальном сайте застройщика «Атомстройкомплекс». «Комплекс на Щербакова — для тех, кто стремится к балансу между городским комфортом и природной средой», — говорится в сообщении застройщика. Планируется возвести здание высотой в 31 этаж. Согласно проекту, там можно будет приобрести двухуровневые квартиры, однако в продаже будут и небольшие студии. Застройщик готовится к началу строительства. Микрорайон Уктус считается одним из самых густонаселенных в Екатеринбурге. Он удален от центра, из-за чего на въезде в час пик жители попадают в крупные пробки.