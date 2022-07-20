В Екатеринбурге автомобилисты встали в огромную пробку. Фото, видео

20 июля 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Проблемы с проездом наблюдаются лишь в сторону Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга встали в огромную пробку на Кольцовском тракте. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Огромная пробка на Кольцовском тракте на подъезде в город. Уже час едем, все выехать из пробки не можем. Пробке конца и края не видно. Говорят, что фура с легковушкой столкнулась», — рассказал читатель. На видео, которое он прислал, заметно, что движение в сторону Екатеринбурга затруднено, а в направлении аэропорта машины двигаются беспрепятственно. Такая же ситуация отражается на «Яндекс. Картах». Кроме этого, проезд машин осложняется ремонтными работами, которые проводятся на улице Луганской — Объездной дороге в сторону центра на Кольцовском тракте. Кроме того закрыт участок, ведущий с моста в переулок Базовый. URA.RU запросило информацию о предполагаемом ДТП в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Действительно, было ДТП с участием фуры и машины, но на ЕКАДе — на выезде на Кольцовский тракт. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что планируется провести второй этап реконструкции дорожного полотна развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Одновременно с этим ремонтом проводятся дорожные работы в районе строительства нового ТЦ «Золотой», из-за чего жители Уктуса и Химмаша ежедневно стоят в пробках. Фото: читатель URA.RU Пробки наблюдаются как на выезде с Кольцовского тракта в сторону города, так и на пересечении с ЕКАДом Скриншот «Яндекс. Карты» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга встали в огромную пробку на Кольцовском тракте. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Огромная пробка на Кольцовском тракте на подъезде в город. Уже час едем, все выехать из пробки не можем. Пробке конца и края не видно. Говорят, что фура с легковушкой столкнулась», — рассказал читатель. На видео, которое он прислал, заметно, что движение в сторону Екатеринбурга затруднено, а в направлении аэропорта машины двигаются беспрепятственно. Такая же ситуация отражается на «Яндекс. Картах». Кроме этого, проезд машин осложняется ремонтными работами, которые проводятся на улице Луганской — Объездной дороге в сторону центра на Кольцовском тракте. Кроме того закрыт участок, ведущий с моста в переулок Базовый. URA.RU запросило информацию о предполагаемом ДТП в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Действительно, было ДТП с участием фуры и машины, но на ЕКАДе — на выезде на Кольцовский тракт. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что планируется провести второй этап реконструкции дорожного полотна развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Одновременно с этим ремонтом проводятся дорожные работы в районе строительства нового ТЦ «Золотой», из-за чего жители Уктуса и Химмаша ежедневно стоят в пробках.