Иммунолог Крючков назвал условие смены «Омикрона» другим штаммом

Иммунолог Крючков: штамм коронавируса сменится, когда у людей появится иммунитет к «Омикрону»

08 сентября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Коллективный иммунитет может привыкнуть к «Омикрону» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «Омикрон», на его смену придет новая вариация инфекции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Может сложиться такая ситуация, что популяция привыкнет к „Омикрону“, то есть, сложится наиболее эффективный иммунитет против „Омикрона“. Пока это еще не так, но может быть, если вспышки и дальше будут продолжаться, если вакцинация будет адаптирована против омикрон-линии. В этом случае могут создаться условия, когда у „Омикрона“ уменьшится эффективная заразность. Тогда на авансцену может выйти какая-то другая линия, которая восстановит такую же высокую заразность», — заявил Николай Крючков. При этом смена главного штамма COVID не означает, что пандемия пойдет на спад. «Может сложиться так, что те мутации, которые обеспечат восстановление заразности и снова будут эффективно противодействовать коллективному иммунитету, будут повышать патогенность. В этом заключается большая опасность», — уточнил он. Иммунолог не уверен, что сейчас какой-то штамм способен быть заразнее, чем «Омикрон». «Перебить „Омикрон“ по заразности крайне тяжело. Это только по истечению нескольких месяцев может произойти. Можно сказать ротация. И скорость распространения этой линии относительно „Омикрона“ будет ниже, чем в свое время „Омикрон“ вытеснил „Дельту“. Его свойства будут не настолько лучше в сравнении с „Омикроном“, чем у „Омикрона“ в сравнении с „Дельтой“», — объяснил собеседник агентства. Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что шестая волна коронавируса в России примечательна тем, что распространяются две сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5. По его словам, из-за этого обстоятельства пик заболеваемости будет более широким, чем это было зимой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «Омикрон», на его смену придет новая вариация инфекции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Может сложиться такая ситуация, что популяция привыкнет к „Омикрону“, то есть, сложится наиболее эффективный иммунитет против „Омикрона“. Пока это еще не так, но может быть, если вспышки и дальше будут продолжаться, если вакцинация будет адаптирована против омикрон-линии. В этом случае могут создаться условия, когда у „Омикрона“ уменьшится эффективная заразность. Тогда на авансцену может выйти какая-то другая линия, которая восстановит такую же высокую заразность», — заявил Николай Крючков. При этом смена главного штамма COVID не означает, что пандемия пойдет на спад. «Может сложиться так, что те мутации, которые обеспечат восстановление заразности и снова будут эффективно противодействовать коллективному иммунитету, будут повышать патогенность. В этом заключается большая опасность», — уточнил он. Иммунолог не уверен, что сейчас какой-то штамм способен быть заразнее, чем «Омикрон». «Перебить „Омикрон“ по заразности крайне тяжело. Это только по истечению нескольких месяцев может произойти. Можно сказать ротация. И скорость распространения этой линии относительно „Омикрона“ будет ниже, чем в свое время „Омикрон“ вытеснил „Дельту“. Его свойства будут не настолько лучше в сравнении с „Омикроном“, чем у „Омикрона“ в сравнении с „Дельтой“», — объяснил собеседник агентства. Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что шестая волна коронавируса в России примечательна тем, что распространяются две сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5. По его словам, из-за этого обстоятельства пик заболеваемости будет более широким, чем это было зимой.