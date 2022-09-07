Иммунолог Крючков назвал условие смены «Омикрона» другим штаммом

Когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «Омикрон», на его смену придет новая вариация инфекции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Может сложиться такая ситуация, что популяция привыкнет к „Омикрону“, то есть, сложится наиболее эффективный иммунитет против „Омикрона“. Пока это еще не так, но может быть, если вспышки и дальше будут продолжаться, если вакцинация будет адаптирована против омикрон-линии. В этом случае могут создаться условия, когда у „Омикрона“ уменьшится эффективная заразность. Тогда на авансцену может выйти какая-то другая линия, которая восстановит такую же высокую заразность», — заявил Николай Крючков.
При этом смена главного штамма COVID не означает, что пандемия пойдет на спад. «Может сложиться так, что те мутации, которые обеспечат восстановление заразности и снова будут эффективно противодействовать коллективному иммунитету, будут повышать патогенность. В этом заключается большая опасность», — уточнил он.
Иммунолог не уверен, что сейчас какой-то штамм способен быть заразнее, чем «Омикрон». «Перебить „Омикрон“ по заразности крайне тяжело. Это только по истечению нескольких месяцев может произойти. Можно сказать ротация. И скорость распространения этой линии относительно „Омикрона“ будет ниже, чем в свое время „Омикрон“ вытеснил „Дельту“. Его свойства будут не настолько лучше в сравнении с „Омикроном“, чем у „Омикрона“ в сравнении с „Дельтой“», — объяснил собеседник агентства.
Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что шестая волна коронавируса в России примечательна тем, что распространяются две сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5. По его словам, из-за этого обстоятельства пик заболеваемости будет более широким, чем это было зимой.
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Когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «Омикрон», на его смену придет новая вариация инфекции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Может сложиться такая ситуация, что популяция привыкнет к „Омикрону“, то есть, сложится наиболее эффективный иммунитет против „Омикрона“. Пока это еще не так, но может быть, если вспышки и дальше будут продолжаться, если вакцинация будет адаптирована против омикрон-линии. В этом случае могут создаться условия, когда у „Омикрона“ уменьшится эффективная заразность. Тогда на авансцену может выйти какая-то другая линия, которая восстановит такую же высокую заразность», — заявил Николай Крючков. При этом смена главного штамма COVID не означает, что пандемия пойдет на спад. «Может сложиться так, что те мутации, которые обеспечат восстановление заразности и снова будут эффективно противодействовать коллективному иммунитету, будут повышать патогенность. В этом заключается большая опасность», — уточнил он. Иммунолог не уверен, что сейчас какой-то штамм способен быть заразнее, чем «Омикрон». «Перебить „Омикрон“ по заразности крайне тяжело. Это только по истечению нескольких месяцев может произойти. Можно сказать ротация. И скорость распространения этой линии относительно „Омикрона“ будет ниже, чем в свое время „Омикрон“ вытеснил „Дельту“. Его свойства будут не настолько лучше в сравнении с „Омикроном“, чем у „Омикрона“ в сравнении с „Дельтой“», — объяснил собеседник агентства. Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что шестая волна коронавируса в России примечательна тем, что распространяются две сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5. По его словам, из-за этого обстоятельства пик заболеваемости будет более широким, чем это было зимой.