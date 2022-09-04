Вирусолог Чумаков назвал особенности шестой волны коронавируса в России

Вирусолог Чумаков: распространения сублиний «Омикрона» BA.4 и BA.5 грозит широким пиком заболеваемости шестой волны коронавируса

05 сентября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Шестая волна коронавируса в РФ будет идти на спад примерно месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Шестая волна коронавируса в России проходит на фоне распространения двух сублиний «Омикрона» BA.4 и BA.5, что может сделать пик заболеваемости более широким, чем это было зимой. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Можно прогнозировать начало подъема заболеваемости, что и было сделано. Мы говорили, что где-то к началу осени будет подъем, что и случилось. Но насколько это будет быстро уходить, трудно сказать. Тем более, что сейчас есть два варианта: BA.4 и BA.5, и они добавляют ширину пику заболеваемости. Кто-то переболел четвертым, кто-то пятым, а потом может присоединиться еще какой-то. Не берусь говорить точно, но где-то в середине сентября в крупных городах пойдет спад», — заявил Петр Чумаков. По словам вирусолога, шестая волна коронавируса будет идти на спад примерно месяц. «По стране будет снижаться, но это будет чуть-чуть дольше. Будет длинный хвост из-за отдаленных регионов, в которых еще ничего не начиналось. Волна может быть и на октябрь зайдет», — отметил он. Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал URA.RU, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Он подчеркнул, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шестая волна коронавируса в России проходит на фоне распространения двух сублиний «Омикрона» BA.4 и BA.5, что может сделать пик заболеваемости более широким, чем это было зимой. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Можно прогнозировать начало подъема заболеваемости, что и было сделано. Мы говорили, что где-то к началу осени будет подъем, что и случилось. Но насколько это будет быстро уходить, трудно сказать. Тем более, что сейчас есть два варианта: BA.4 и BA.5, и они добавляют ширину пику заболеваемости. Кто-то переболел четвертым, кто-то пятым, а потом может присоединиться еще какой-то. Не берусь говорить точно, но где-то в середине сентября в крупных городах пойдет спад», — заявил Петр Чумаков. По словам вирусолога, шестая волна коронавируса будет идти на спад примерно месяц. «По стране будет снижаться, но это будет чуть-чуть дольше. Будет длинный хвост из-за отдаленных регионов, в которых еще ничего не начиналось. Волна может быть и на октябрь зайдет», — отметил он. Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал URA.RU, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Он подчеркнул, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать.