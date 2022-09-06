В тюменском музее не могут найти сотрудника на зарплату в 150 тысяч

В тюменском музее полгода не могут найти сотрудника на зарплату в 150 тысяч

В Тюменском музейно-просветительском объединении не могут найти заместителя генерального директора Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменское музейно-просветительское объединение (ТМПО) требуется первый заместитель генерального директора, которому готовы платить до 152 тыс. рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте вакансий hh.ru. Предыдущий замруководителя ТМПО Галина Коршакевич уволилась из организации весной 2022 года.

«Требуется первый заместитель генерального директора. Зарплата: от 87 тыс. до 152 тыс. руб. на руки. Требуемый опыт работы: 3—6 лет. Полная занятость, полный день», — указано в объявлении, опубликованном сайте hh.ru.

В обязанности первого заместителя гендиректора ТМПО входит руководство и обеспечение эффективной деятельности учреждения, контроль и координация деятельности структурных подразделений, обеспечение реализации нацпроекта «Культура» и т. д. Из обязательных требований, которые предъявляются к кандидатам на указанную должность — наличие профильного высшего образования, переподготовки по направлению «Музейное дело и музееведение» и практический опыт работы на руководящих должностях.

Ранее URA.RU писало о том, что в апреле 2022 года первый заместитель генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Галина Коршакевич оставила должность. По данным источников URA.RU, это произошло после конфликта внутри администрации учреждения.