Путин откроет кольцевую дорогу в Екатеринбурге

Владимир Путин примет участие в церемонии открытие через видеосвязь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии екатеринбургской кольцевой автодороги, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Об этом говорится в официальном сообщении властей РФ.

«8 сентября Президент по видеосвязи примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В том числе Путин свяжется с организаторами открытия ЕКАДа во время церемонии.

Церемония открытия запланирована на 8 сентября. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше.