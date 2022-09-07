Путин откроет кольцевую дорогу в Екатеринбурге

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин примет участие в церемонии открытие через видеосвязь Фото:

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии екатеринбургской кольцевой автодороги, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Об этом говорится в официальном сообщении властей РФ.

«8 сентября Президент по видеосвязи примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В том числе Путин свяжется с организаторами открытия ЕКАДа во время церемонии.

Церемония открытия запланирована на 8 сентября. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше.

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Президент России Владимир Путин примет участие в открытии екатеринбургской кольцевой автодороги, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Об этом говорится в официальном сообщении властей РФ. «8 сентября Президент по видеосвязи примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В том числе Путин свяжется с организаторами открытия ЕКАДа во время церемонии. Церемония открытия запланирована на 8 сентября. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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