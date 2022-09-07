Путин откроет кольцевую дорогу в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии екатеринбургской кольцевой автодороги, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Об этом говорится в официальном сообщении властей РФ.
«8 сентября Президент по видеосвязи примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В том числе Путин свяжется с организаторами открытия ЕКАДа во время церемонии.
Церемония открытия запланирована на 8 сентября. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше.
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