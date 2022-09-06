06 сентября 2022

Для пассажирских перевозок в ЯНАО закупают вездеходы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, вездеход, внедорожник, военный автомобиль, трэкол
Поставка планируется до конца года к открытию зимних автомобильных дорог Фото:

Власти ЯНАО для повышения качества и доступности пассажирских перевозок для жителей Шурышкарского района закупят вездеходы и катер. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Два Трэкола и новый катер на 40 мест пополнят парк пассажирского транспорта в Шурышкарском районе. Новая техника будет задействована на внутримуниципальных маршрутах. Поручение по повышению качества и доступности пассажирских перевозок дал губернатор округа Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.

Там добавили, что транспорт полностью отечественного производства. Отмечается, что катер КС-162 изготавливают на Костромском судомеханическом заводе. Готовность составляет 70% — полностью собран корпус, смонтированы системы управления, параллельно ведутся электромонтажные работы и внутренняя обстройка катера.

«Также для муниципальных перевозок между населенными пунктами Шурышкарского района будут приобретены два Трэкола. Такие машины приобретают для района впервые. Поставка планируется до конца года к открытию зимних автомобильных дорог», — добавили там.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Власти ЯНАО для повышения качества и доступности пассажирских перевозок для жителей Шурышкарского района закупят вездеходы и катер. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Артюхов. «Два Трэкола и новый катер на 40 мест пополнят парк пассажирского транспорта в Шурышкарском районе. Новая техника будет задействована на внутримуниципальных маршрутах. Поручение по повышению качества и доступности пассажирских перевозок дал губернатор округа Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении. Там добавили, что транспорт полностью отечественного производства. Отмечается, что катер КС-162 изготавливают на Костромском судомеханическом заводе. Готовность составляет 70% — полностью собран корпус, смонтированы системы управления, параллельно ведутся электромонтажные работы и внутренняя обстройка катера. «Также для муниципальных перевозок между населенными пунктами Шурышкарского района будут приобретены два Трэкола. Такие машины приобретают для района впервые. Поставка планируется до конца года к открытию зимних автомобильных дорог», — добавили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...