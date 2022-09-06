Для пассажирских перевозок в ЯНАО закупают вездеходы

Власти ЯНАО для повышения качества и доступности пассажирских перевозок для жителей Шурышкарского района закупят вездеходы и катер. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Артюхов.
«Два Трэкола и новый катер на 40 мест пополнят парк пассажирского транспорта в Шурышкарском районе. Новая техника будет задействована на внутримуниципальных маршрутах. Поручение по повышению качества и доступности пассажирских перевозок дал губернатор округа Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.
Там добавили, что транспорт полностью отечественного производства. Отмечается, что катер КС-162 изготавливают на Костромском судомеханическом заводе. Готовность составляет 70% — полностью собран корпус, смонтированы системы управления, параллельно ведутся электромонтажные работы и внутренняя обстройка катера.
«Также для муниципальных перевозок между населенными пунктами Шурышкарского района будут приобретены два Трэкола. Такие машины приобретают для района впервые. Поставка планируется до конца года к открытию зимних автомобильных дорог», — добавили там.
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