06 сентября 2022

В ХМАО началось досрочное голосование на выборах

В ХМАО начались досрочные выборы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
Жители ХМАО могут приходить для голосования на избирательные участки Фото:

В Югре началось досрочное голосование на муниципальных выборах. Эту информацию URA.RU подтвердил глава избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев.

«Досрочное голосование организовано для тех жителей, кто 11 сентября в силу каких-то причин не сможет прийти и проголосовать. До этой даты избирательные участки будут открыты по четыре часа в день. На сегодняшний день проголосовало свыше трех тысяч избирателей, явка составляет уже больше пяти процентов от числа всех югорчан, обладающих избирательным правом», — сообщил Корнеев.

Он также добавил, что члены территориальных избирательных комиссий будут отправляться на вертолетах, чтобы дать возможность принять участие в выборах жителям труднодоступным населенных пунктов. «Такие поселения есть, например, в Березовском или в Сургутском районе», — добавил глава избиркома ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Югре началось досрочное голосование на муниципальных выборах. Эту информацию URA.RU подтвердил глава избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев. «Досрочное голосование организовано для тех жителей, кто 11 сентября в силу каких-то причин не сможет прийти и проголосовать. До этой даты избирательные участки будут открыты по четыре часа в день. На сегодняшний день проголосовало свыше трех тысяч избирателей, явка составляет уже больше пяти процентов от числа всех югорчан, обладающих избирательным правом», — сообщил Корнеев. Он также добавил, что члены территориальных избирательных комиссий будут отправляться на вертолетах, чтобы дать возможность принять участие в выборах жителям труднодоступным населенных пунктов. «Такие поселения есть, например, в Березовском или в Сургутском районе», — добавил глава избиркома ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...