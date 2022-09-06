В ХМАО началось досрочное голосование на выборах

В ХМАО начались досрочные выборы

07 сентября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО могут приходить для голосования на избирательные участки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Югре началось досрочное голосование на муниципальных выборах. Эту информацию URA.RU подтвердил глава избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев. «Досрочное голосование организовано для тех жителей, кто 11 сентября в силу каких-то причин не сможет прийти и проголосовать. До этой даты избирательные участки будут открыты по четыре часа в день. На сегодняшний день проголосовало свыше трех тысяч избирателей, явка составляет уже больше пяти процентов от числа всех югорчан, обладающих избирательным правом», — сообщил Корнеев. Он также добавил, что члены территориальных избирательных комиссий будут отправляться на вертолетах, чтобы дать возможность принять участие в выборах жителям труднодоступным населенных пунктов. «Такие поселения есть, например, в Березовском или в Сургутском районе», — добавил глава избиркома ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.

В Югре началось досрочное голосование на муниципальных выборах. Эту информацию URA.RU подтвердил глава избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев. «Досрочное голосование организовано для тех жителей, кто 11 сентября в силу каких-то причин не сможет прийти и проголосовать. До этой даты избирательные участки будут открыты по четыре часа в день. На сегодняшний день проголосовало свыше трех тысяч избирателей, явка составляет уже больше пяти процентов от числа всех югорчан, обладающих избирательным правом», — сообщил Корнеев. Он также добавил, что члены территориальных избирательных комиссий будут отправляться на вертолетах, чтобы дать возможность принять участие в выборах жителям труднодоступным населенных пунктов. «Такие поселения есть, например, в Березовском или в Сургутском районе», — добавил глава избиркома ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.