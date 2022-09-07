Восток Украины проголосует за Россию благодаря обстрелам ВСУ

Политолог Рябинин: восток Украины проголосует за присоединение к России благодаря обстрелам ВСУ

07 сентября 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Жители Херсона готовы голосовать за присоединение к РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета «URA.RU в Херсоне» Обстрелы Херсона и других прифронтовых городов со стороны Украины увеличивают желание населения проголосовать на референдуме за присоединение к России. Об этом заявил URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета, Евгений Рябинин. «Чем больше ВСУ обстреливает Херсон, Мелитополь и другие города, находящиеся на линии фронта, тем больше они же и увеличивают желание и стремление населения этих территорий поскорее избавиться от украинского прошлого. ЛДНР даст 100-процентный результат, как это было в 2014 году, когда люди стояли в очередях, чтобы проголосовать за независимость Донбасса. А после военных преступлений киевской хунты население поддержит вхождение ЛДНР в состав России». Референдум должен проводиться на всей территории проживания русскоязычного населения, которое тяготеет к РФ геополитически и цивилизационно, уверен политолог. Кроме Донбасса, это Херсонская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Николаевская области. По словам Рябинина, в этих территориях за присоединение к РФ может проголосовать меньший процент населения, чем на Донбассе. Но, учитывая падение экономики и отсутствие перспектив для развития украинского государства, население также выберет Россию. «Мне видится следующий вариант — референдум должен быть проведен в ЛДНР, а на остальных территориях голосование должно проводиться после стратегического определения их статуса: будут это отдельные республики по примеру ЛДНР или они присоединятся к южному федеральному округу», — считает эксперт. Рябинин отмечает, что Харькову, Днепру и Запорожью было бы логично в дальнейшем войти в состав ЛДНР и сформировать большой промышленный конгломерат, как во времена СССР. Власти ЛДНР заявляли о том, что референдум о присоединении к России должен пройти после полного освобождения территории от украинских сил. Власти Херсонской области утверждали, что регион готов к проведению референдума, однако, в начале сентября отложили его. Также руководство Херсонской области призывало назначить единую дату проведения референдума о присоединении к России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обстрелы Херсона и других прифронтовых городов со стороны Украины увеличивают желание населения проголосовать на референдуме за присоединение к России. Об этом заявил URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета, Евгений Рябинин. «Чем больше ВСУ обстреливает Херсон, Мелитополь и другие города, находящиеся на линии фронта, тем больше они же и увеличивают желание и стремление населения этих территорий поскорее избавиться от украинского прошлого. ЛДНР даст 100-процентный результат, как это было в 2014 году, когда люди стояли в очередях, чтобы проголосовать за независимость Донбасса. А после военных преступлений киевской хунты население поддержит вхождение ЛДНР в состав России». Референдум должен проводиться на всей территории проживания русскоязычного населения, которое тяготеет к РФ геополитически и цивилизационно, уверен политолог. Кроме Донбасса, это Херсонская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Николаевская области. По словам Рябинина, в этих территориях за присоединение к РФ может проголосовать меньший процент населения, чем на Донбассе. Но, учитывая падение экономики и отсутствие перспектив для развития украинского государства, население также выберет Россию. «Мне видится следующий вариант — референдум должен быть проведен в ЛДНР, а на остальных территориях голосование должно проводиться после стратегического определения их статуса: будут это отдельные республики по примеру ЛДНР или они присоединятся к южному федеральному округу», — считает эксперт. Рябинин отмечает, что Харькову, Днепру и Запорожью было бы логично в дальнейшем войти в состав ЛДНР и сформировать большой промышленный конгломерат, как во времена СССР. Власти ЛДНР заявляли о том, что референдум о присоединении к России должен пройти после полного освобождения территории от украинских сил. Власти Херсонской области утверждали, что регион готов к проведению референдума, однако, в начале сентября отложили его. Также руководство Херсонской области призывало назначить единую дату проведения референдума о присоединении к России.