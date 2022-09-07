В России хотят запретить идеологию «чайлдфри»

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете идеологии "чайлдфри" среди детей в РФ
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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, папа с коляской, рождаемость, новорожденные, папа с ребенком, прогулка с ребенком
Идеология «чалйдфри» направлена на добровольный отказ от рождения детей Фото:

Депутаты Госдумы и Курултая Башкирии предложили запретить пропаганду идеологии «чайлдфри» в России среди детей. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

«Представленный проект федерального закона направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту, который опубликован на сайте законодательной базы Госдумы.

Авторы инициативы отметили, что идея добровольного отказа от рождения детей формирует основу деструктивного социального поведения. Это не совпадает с традиционными семейными ценностями и государственной политикой в РФ, указано в пояснительной записке. Авторами инициативы стали депутаты Курултая Башкирии и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

В 2018 году в России предложили ввести штрафы за призывы к бездетной жизни. Координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предлагал блокировать сообщества «чайлдфри» в соцсетях, передает RT.

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Депутаты Госдумы и Курултая Башкирии предложили запретить пропаганду идеологии «чайлдфри» в России среди детей. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму. «Представленный проект федерального закона направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту, который опубликован на сайте законодательной базы Госдумы. Авторы инициативы отметили, что идея добровольного отказа от рождения детей формирует основу деструктивного социального поведения. Это не совпадает с традиционными семейными ценностями и государственной политикой в РФ, указано в пояснительной записке. Авторами инициативы стали депутаты Курултая Башкирии и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева. В 2018 году в России предложили ввести штрафы за призывы к бездетной жизни. Координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предлагал блокировать сообщества «чайлдфри» в соцсетях, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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