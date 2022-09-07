Политолог: что будет с Мариуполем под покровительством России

Политолог Рябинин предрек Мариуполю светлое будущее под покровительством РФ

07 сентября 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Мариуполь ждет «радужное будущее» под покровительством России, уверен политолог Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Мариуполя под управлением украинских властей не было перспектив, он умирал. А после перехода под контроль России у города «радужное» будущее, связанное с превращением в курорт, рассказал URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета Евгений Рябинин. «Будущее у Мариуполя однозначно есть, и оно достаточно радужное, — говорит Рябинин. — Восстанавливаются инфраструктура и социальные объекты, строятся новые дома. До конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч человек, восстанавливаются Мариупольский государственный и Приазовский технический университеты, в которых нет и намека на нехватку студентов. Если будет реализована идея превращения города в курортный город, это положительно скажется на местной экономике. При СССР Мариуполь [тогда Жданов] привлекал туристов со всего Союза на свое побережье, поскольку Азовское море отличается высоким уровнем содержания йода, необходимого для человека». Сейчас, уверен эксперт, главная задача местных властей — обеспечение безопасности и комфортного проживания для местных жителей. «В городе осталось большое количество тех, кто сочувствует украинской власти, мечтает о возвращении Украины в город, а, следовательно, готов совершать терракты», — отмечает Рябинин. Чтобы этому противостоять, нужны «бдительность населения и жесткая работа правоохранительных органов». При этом, по мнению политолога, при украинской власти Мариуполь не развивался. Экологические вопросы решались только на бумаге, качество воздуха оставляло желать лучшего, а проезд в общественном транспорте был самым дорогим в Украине, причем трамваи были старые, привезенные из Чехии, троллейбусы покупались в кредит под большие проценты. «Город был, как и вся инфраструктура — приукрашенный снаружи, но полностью прогнивший изнутри, — описывает ситуацию Рябинин. — У Мариуполя не было перспектив. Город не развивался, в город не инвестировали, город не зарабатывал. Молодежь покидала город, и этот процесс активно начался в конце 2000-ных, после провальной политики президента Виктора Ющенко. Окончив университет, молодежь уезжала либо в большие украинские города, либо учиться в магистратуре в странах Европы, поскольку в Мариуполе у молодых людей были перспективы устроиться только на „Завод имени Ильича“ или „Азовсталь“, либо торговать на рынке». Штурм Мариуполя российскими силами начался 25 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции вооруженных сил РФ. Последние украинские силы сдались 20 мая после 81-дневной осады. Город был сильно разрушен. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что к 2025 году в Мариуполе будет восстановлен жилой фонд, жителей обеспечат водоснабжением и электричеством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Мариуполя под управлением украинских властей не было перспектив, он умирал. А после перехода под контроль России у города «радужное» будущее, связанное с превращением в курорт, рассказал URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета Евгений Рябинин. «Будущее у Мариуполя однозначно есть, и оно достаточно радужное, — говорит Рябинин. — Восстанавливаются инфраструктура и социальные объекты, строятся новые дома. До конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч человек, восстанавливаются Мариупольский государственный и Приазовский технический университеты, в которых нет и намека на нехватку студентов. Если будет реализована идея превращения города в курортный город, это положительно скажется на местной экономике. При СССР Мариуполь [тогда Жданов] привлекал туристов со всего Союза на свое побережье, поскольку Азовское море отличается высоким уровнем содержания йода, необходимого для человека». Сейчас, уверен эксперт, главная задача местных властей — обеспечение безопасности и комфортного проживания для местных жителей. «В городе осталось большое количество тех, кто сочувствует украинской власти, мечтает о возвращении Украины в город, а, следовательно, готов совершать терракты», — отмечает Рябинин. Чтобы этому противостоять, нужны «бдительность населения и жесткая работа правоохранительных органов». При этом, по мнению политолога, при украинской власти Мариуполь не развивался. Экологические вопросы решались только на бумаге, качество воздуха оставляло желать лучшего, а проезд в общественном транспорте был самым дорогим в Украине, причем трамваи были старые, привезенные из Чехии, троллейбусы покупались в кредит под большие проценты. «Город был, как и вся инфраструктура — приукрашенный снаружи, но полностью прогнивший изнутри, — описывает ситуацию Рябинин. — У Мариуполя не было перспектив. Город не развивался, в город не инвестировали, город не зарабатывал. Молодежь покидала город, и этот процесс активно начался в конце 2000-ных, после провальной политики президента Виктора Ющенко. Окончив университет, молодежь уезжала либо в большие украинские города, либо учиться в магистратуре в странах Европы, поскольку в Мариуполе у молодых людей были перспективы устроиться только на „Завод имени Ильича“ или „Азовсталь“, либо торговать на рынке». Штурм Мариуполя российскими силами начался 25 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции вооруженных сил РФ. Последние украинские силы сдались 20 мая после 81-дневной осады. Город был сильно разрушен. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что к 2025 году в Мариуполе будет восстановлен жилой фонд, жителей обеспечат водоснабжением и электричеством.