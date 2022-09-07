В Екатеринбурге неизвестные на автомобиле влетели в киоск и сбежали

Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга автомобиль влетел в киоск и остановился на газоне. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Краснолесья молодежь протаранили киоск и убежала», — написали очевидцы в чате Академического района. Они опубликовали фото, на которых помятая машина с открытыми дверями стоит на газоне. Владельцев авто рядом не видно, информации о пострадавших не поступало.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники выехали на место, машина просто стоит на газоне, закрыта, признаков угона нет», — сообщили в ведомстве. Сотрудников ГИБДД, предположительно, вызвал один из горожан, находящихся в киоске.

Фото: чат Академического района в Telegram