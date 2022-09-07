В Екатеринбурге неизвестные на автомобиле влетели в киоск и сбежали. Фото

В Екатеринбурге неизвестные на автомобиле влетели в киоск и сбежали
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рация, медицинская маска, гибдд
Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии Фото:

На улице Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга автомобиль влетел в киоск и остановился на газоне. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Краснолесья молодежь протаранили киоск и убежала», — написали очевидцы в чате Академического района. Они опубликовали фото, на которых помятая машина с открытыми дверями стоит на газоне. Владельцев авто рядом не видно, информации о пострадавших не поступало.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники выехали на место, машина просто стоит на газоне, закрыта, признаков угона нет», — сообщили в ведомстве. Сотрудников ГИБДД, предположительно, вызвал один из горожан, находящихся в киоске.

Фото:
Фото:

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На улице Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга автомобиль влетел в киоск и остановился на газоне. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Краснолесья молодежь протаранили киоск и убежала», — написали очевидцы в чате Академического района. Они опубликовали фото, на которых помятая машина с открытыми дверями стоит на газоне. Владельцев авто рядом не видно, информации о пострадавших не поступало. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники выехали на место, машина просто стоит на газоне, закрыта, признаков угона нет», — сообщили в ведомстве. Сотрудников ГИБДД, предположительно, вызвал один из горожан, находящихся в киоске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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