Apple презентовала новые Apple Watch. Фото

Apple презентовала новые Apple Watch

07 сентября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

У новых часов от Apple большой экран Фото: Даниил Гепалов новость из сюжета Apple завоевывает мир Американская госкорпорация Apple презентовала новые умные часы Apple Watch 8 Series 8, SE и Pro. Стоимость 8 Series будет составлять от 399 долларов до 499, в зависимости от модели. В США они поступят в продажу с 16 сентября. Трансляция ведется на youtube-канале компании. «Функционал новых Apple Watch позволит внимательнее следить за женским здоровьем», — сообщили на презентации. Среди новых функций также: часы будут определять, попал ли обладатель гаджета в аварию и условия ДТП. При полной зарядке Apple Watch 8 будут работать до 38 часов в автономном режиме. Часы можно будет добавить в мобильный план и оставаться на связи за границей, добавили в Apple. У Apple Watch Pro экран диагональю 49 мм. Большой дисплей позволяет показывать пользователю больше информации о фитнесе и состоянии здоровья.



Также в компании назвали цены на Apple Watch SE. 249 долларов будет стоить стандартная модель, 299 долларов — часы с функцией сотовой связи. Слева добавили дополнительную кнопку вместе с отверстиями для динамика. Справа находится колесико Digital Crown и еще одна кнопка. У Apple Watch Pro аккумулятор большой емкости, прочный титановый корпус и режим энергосбережения. На презентации также показали новые часы для активного отдыха Apple Watch Ultra, Они будут стоить от 799 долларов и поступят в продажу с 23 сентября Apple презентовали новые умные часы youtube-канал Apple youtube-канал Apple Apple Watch Ultra для любителей активного отдыха youtube-канал Apple

Американская госкорпорация Apple презентовала новые умные часы Apple Watch 8 Series 8, SE и Pro. Стоимость 8 Series будет составлять от 399 долларов до 499, в зависимости от модели. В США они поступят в продажу с 16 сентября. Трансляция ведется на youtube-канале компании. «Функционал новых Apple Watch позволит внимательнее следить за женским здоровьем», — сообщили на презентации. Среди новых функций также: часы будут определять, попал ли обладатель гаджета в аварию и условия ДТП. При полной зарядке Apple Watch 8 будут работать до 38 часов в автономном режиме. Часы можно будет добавить в мобильный план и оставаться на связи за границей, добавили в Apple. У Apple Watch Pro экран диагональю 49 мм. Большой дисплей позволяет показывать пользователю больше информации о фитнесе и состоянии здоровья. Также в компании назвали цены на Apple Watch SE. 249 долларов будет стоить стандартная модель, 299 долларов — часы с функцией сотовой связи. Слева добавили дополнительную кнопку вместе с отверстиями для динамика. Справа находится колесико Digital Crown и еще одна кнопка. У Apple Watch Pro аккумулятор большой емкости, прочный титановый корпус и режим энергосбережения. На презентации также показали новые часы для активного отдыха Apple Watch Ultra, Они будут стоить от 799 долларов и поступят в продажу с 23 сентября