Apple презентовала новые Apple Watch. Фото

Apple презентовала новые Apple Watch
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало продаж Apple Watch в ЦУМе. Москва
У новых часов от Apple большой экран Фото:
новость из сюжета
Apple завоевывает мир

Американская госкорпорация Apple презентовала новые умные часы Apple Watch 8 Series 8, SE и Pro. Стоимость 8 Series будет составлять от 399 долларов до 499, в зависимости от модели. В США они поступят в продажу с 16 сентября. Трансляция ведется на youtube-канале компании.

«Функционал новых Apple Watch позволит внимательнее следить за женским здоровьем», — сообщили на презентации. Среди новых функций также: часы будут определять, попал ли обладатель гаджета в аварию и условия ДТП.

При полной зарядке Apple Watch 8 будут работать до 38 часов в автономном режиме. Часы можно будет добавить в мобильный план и оставаться на связи за границей, добавили в Apple.

У Apple Watch Pro экран диагональю 49 мм. Большой дисплей позволяет показывать пользователю больше информации о фитнесе и состоянии здоровья.

Также в компании назвали цены на Apple Watch SE. 249 долларов будет стоить стандартная модель, 299 долларов — часы с функцией сотовой связи.

Слева добавили дополнительную кнопку вместе с отверстиями для динамика. Справа находится колесико Digital Crown и еще одна кнопка. У Apple Watch Pro аккумулятор большой емкости, прочный титановый корпус и режим энергосбережения.

На презентации также показали новые часы для активного отдыха Apple Watch Ultra, Они будут стоить от 799 долларов и поступят в продажу с 23 сентября

Apple презентовали новые умные часы
Apple Watch Ultra для любителей активного отдыха

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Американская госкорпорация Apple презентовала новые умные часы Apple Watch 8 Series 8, SE и Pro. Стоимость 8 Series будет составлять от 399 долларов до 499, в зависимости от модели. В США они поступят в продажу с 16 сентября. Трансляция ведется на youtube-канале компании. «Функционал новых Apple Watch позволит внимательнее следить за женским здоровьем», — сообщили на презентации. Среди новых функций также: часы будут определять, попал ли обладатель гаджета в аварию и условия ДТП. При полной зарядке Apple Watch 8 будут работать до 38 часов в автономном режиме. Часы можно будет добавить в мобильный план и оставаться на связи за границей, добавили в Apple. У Apple Watch Pro экран диагональю 49 мм. Большой дисплей позволяет показывать пользователю больше информации о фитнесе и состоянии здоровья. Также в компании назвали цены на Apple Watch SE. 249 долларов будет стоить стандартная модель, 299 долларов — часы с функцией сотовой связи. Слева добавили дополнительную кнопку вместе с отверстиями для динамика. Справа находится колесико Digital Crown и еще одна кнопка. У Apple Watch Pro аккумулятор большой емкости, прочный титановый корпус и режим энергосбережения. На презентации также показали новые часы для активного отдыха Apple Watch Ultra, Они будут стоить от 799 долларов и поступят в продажу с 23 сентября
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...