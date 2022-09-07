Политолог спрогнозировал ключевые бои сентября на Украине

Политолог Рябинин спрогнозировал ключевые бои за Херсон и Харьков в сентябре

07 сентября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

В сентябре возобновятся бои за Херсон и Харьков, считает политолог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ходе специальной военной операции на Украине в сентябре можно ожидать ключевые бои на харьковском, херсонском и николаевском направлениях, а также зачистку Авдеевки (под Донецком). В случае успеха союзных войск на этих направлениях можно ожидать быстрого взятия Славянска и Краматорска, заявил URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета Евгений Рябинин. «В сентябре можно ожидать ключевые бои на харьковском, херсонском, николаевском направлениях, а также зачистки Авдеевки, из которой ежедневно обстреливается Донецк, — считает эксперт. — При успешной реализации этих направлений можно будет говорить о быстром взятии Славянска и Краматорска». Сейчас Украина стремительно теряет свои лучшие войска, говорит Рябинин. «В рамках неудавшегося херсонского контрнаступления были уничтожены войска, которые проходили подготовку в Британии, под Николаев переброшены сотрудники МВД, с 1 октября женщин ставят на воинский учет — все это говорит о том, что дела у украинского командования ужасные, самые боеспособные части уничтожены или находятся в плену. Не будет удивительным, если президент Зеленский пойдет по стопам Гитлера и прикажет создавать „Гитлерюгенд“ [части, укомплектованные несовершеннолетними в фашистской Германии в заключительной стадии Великой Отечественной войны]», — отметил Рябинин. Западные союзники Зеленского устали от «украинского вопроса», считает эксперт. «Можно ожидать, что на фоне внутренних конфликтов и общественного недовольства лидеры европейских государств максимально снизят поддержку Украины. Сегодня уже можно наблюдать демонстрации недовольных немцев и чехов, требующих отказаться от поддержки Украины», — напоминает политолог. По его мнению, это только начало выступлений, поскольку в декабре ситуация будет намного сложнее из-за энергетического и продовольственного кризиса, который не обойдет Европу. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. ЕС и США помогают Украине оружием и деньгами. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали, что стране требуется около 9 млрд долларов ежемесячно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе специальной военной операции на Украине в сентябре можно ожидать ключевые бои на харьковском, херсонском и николаевском направлениях, а также зачистку Авдеевки (под Донецком). В случае успеха союзных войск на этих направлениях можно ожидать быстрого взятия Славянска и Краматорска, заявил URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета Евгений Рябинин. «В сентябре можно ожидать ключевые бои на харьковском, херсонском, николаевском направлениях, а также зачистки Авдеевки, из которой ежедневно обстреливается Донецк, — считает эксперт. — При успешной реализации этих направлений можно будет говорить о быстром взятии Славянска и Краматорска». Сейчас Украина стремительно теряет свои лучшие войска, говорит Рябинин. «В рамках неудавшегося херсонского контрнаступления были уничтожены войска, которые проходили подготовку в Британии, под Николаев переброшены сотрудники МВД, с 1 октября женщин ставят на воинский учет — все это говорит о том, что дела у украинского командования ужасные, самые боеспособные части уничтожены или находятся в плену. Не будет удивительным, если президент Зеленский пойдет по стопам Гитлера и прикажет создавать „Гитлерюгенд“ [части, укомплектованные несовершеннолетними в фашистской Германии в заключительной стадии Великой Отечественной войны]», — отметил Рябинин. Западные союзники Зеленского устали от «украинского вопроса», считает эксперт. «Можно ожидать, что на фоне внутренних конфликтов и общественного недовольства лидеры европейских государств максимально снизят поддержку Украины. Сегодня уже можно наблюдать демонстрации недовольных немцев и чехов, требующих отказаться от поддержки Украины», — напоминает политолог. По его мнению, это только начало выступлений, поскольку в декабре ситуация будет намного сложнее из-за энергетического и продовольственного кризиса, который не обойдет Европу. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. ЕС и США помогают Украине оружием и деньгами. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали, что стране требуется около 9 млрд долларов ежемесячно.