Постпред РФ: члены МАГАТЭ не могут обвинить Украину в обстреле ЗАЭС

07 сентября 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ уходят от ответа, кто обстрелял ЗАЭС, отметил постпред РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС. Такое мнение высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Главный недостаток доклада — то, что агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на этой станции. Они отлично должны знать, что обстрелы ведут украинцы, но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может», — заявил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24». Миссия МАГАТЭ приезжала на ЗАЭС 1 сентября. ВСУ обстреляли Энергодар и атомную электростанцию в период визита представителей агентства. Члены МАГАТЭ осмотрели территорию и зафиксировали обстрелы, но не уточнили, с чьей стороны они были. Доклад о визите был опубликован 6 сентября. Заявления организации были нейтральные, МАГАТЭ призывала прекратить обстрелы, но не обвиняла никого, сообщает «Утро.ру». Ранее Госдума призвала МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстреливать станцию, пишут «Дни.ру». Российские военные контролируют большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целью стала демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС. Такое мнение высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Главный недостаток доклада — то, что агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на этой станции. Они отлично должны знать, что обстрелы ведут украинцы, но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может», — заявил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24». Миссия МАГАТЭ приезжала на ЗАЭС 1 сентября. ВСУ обстреляли Энергодар и атомную электростанцию в период визита представителей агентства. Члены МАГАТЭ осмотрели территорию и зафиксировали обстрелы, но не уточнили, с чьей стороны они были. Доклад о визите был опубликован 6 сентября. Заявления организации были нейтральные, МАГАТЭ призывала прекратить обстрелы, но не обвиняла никого, сообщает «Утро.ру». Ранее Госдума призвала МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстреливать станцию, пишут «Дни.ру». Российские военные контролируют большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целью стала демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.