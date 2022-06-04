Екатеринбургская модель выиграла в шоу «Холостяк»

Модель Яна Сапета выиграла в проекте «Холостяк» Фото: Pixabay

Модель Яна Сапета из Екатеринбурга выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Об этом стало известно из заключительного выпуска передачи на телеканале «ТНТ».

Главный герой шоу, бизнесмен Александр Гранков выбирал между Марией Храпининой и Яной Сапетой. Холостяк сделал выбор в пользу модели из Екатеринбурга. Девушка рассказывала, что пошла на передачу, потому что в обычной жизни у нее нет времени на знакомства.

Девятый сезон шоу «Холостяк» стал самым необычным, впервые на проекте было два главных героя. Параллельно с Гранковым свой выбор делал блогер из Казахстана Димаш Адилет. В прошлом сезоне шоу участвовала екатеринбурженка Дарья Погадаева, однако ей пройти далеко в проекте не удалось.

Ранее URA.RU сообщал о причинах победительницы девятого сезона шоу «Холостяк» Яны Сапеты пойти на проект. Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, пытавшейся выйти замуж за Тимати в прошлом сезоне шоу.