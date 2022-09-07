Курганского туриста нашли мертвым после ссоры с женой на отдыхе

Туриста из Курганской области нашли мертвым после ссоры с женой на отдыхе в гостинице под Туапсе

08 сентября 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в номере одной из гостиниц Краснодарского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тело туриста из Курганской области было обнаружено в одном из номеров гостиниц поселка Джубга (Туапсинский район Краснодарского края). По словам супруги погибшего, у них произошла ссора, после чего муж ушел в другую комнату и долго оттуда не выходил. «Обеспокоившись долгим отсутствием мужа, женщина обнаружила, что дверь помещения заперта изнутри. <…> Прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать молодого человека в течении получаса, но было уже поздно», — слова главврача туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева опубликованы на сайте «Туапсинские вести». По данным издания «Кубанские новости» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что по факту происшествия собраны все имеющиеся материалы. Они уже направлены в межрайонный следственный отдел СУ СКРФ региона. В ведомстве отметили, что официальный комментарий появится позднее.

Тело туриста из Курганской области было обнаружено в одном из номеров гостиниц поселка Джубга (Туапсинский район Краснодарского края). По словам супруги погибшего, у них произошла ссора, после чего муж ушел в другую комнату и долго оттуда не выходил. «Обеспокоившись долгим отсутствием мужа, женщина обнаружила, что дверь помещения заперта изнутри. <…> Прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать молодого человека в течении получаса, но было уже поздно», — слова главврача туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева опубликованы на сайте «Туапсинские вести». По данным издания «Кубанские новости» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что по факту происшествия собраны все имеющиеся материалы. Они уже направлены в межрайонный следственный отдел СУ СКРФ региона. В ведомстве отметили, что официальный комментарий появится позднее.