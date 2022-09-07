07 сентября 2022

Курганского туриста нашли мертвым после ссоры с женой на отдыхе

Туриста из Курганской области нашли мертвым после ссоры с женой на отдыхе в гостинице под Туапсе
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в номере одной из гостиниц Краснодарского края Фото:

Тело туриста из Курганской области было обнаружено в одном из номеров гостиниц поселка Джубга (Туапсинский район Краснодарского края). По словам супруги погибшего, у них произошла ссора, после чего муж ушел в другую комнату и долго оттуда не выходил.

«Обеспокоившись долгим отсутствием мужа, женщина обнаружила, что дверь помещения заперта изнутри. <…> Прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать молодого человека в течении получаса, но было уже поздно», — слова главврача туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева опубликованы на сайте «Туапсинские вести».

По данным издания «Кубанские новости» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что по факту происшествия собраны все имеющиеся материалы. Они уже направлены в межрайонный следственный отдел СУ СКРФ региона. В ведомстве отметили, что официальный комментарий появится позднее.

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Тело туриста из Курганской области было обнаружено в одном из номеров гостиниц поселка Джубга (Туапсинский район Краснодарского края). По словам супруги погибшего, у них произошла ссора, после чего муж ушел в другую комнату и долго оттуда не выходил. «Обеспокоившись долгим отсутствием мужа, женщина обнаружила, что дверь помещения заперта изнутри. <…> Прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать молодого человека в течении получаса, но было уже поздно», — слова главврача туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева опубликованы на сайте «Туапсинские вести». По данным издания «Кубанские новости» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что по факту происшествия собраны все имеющиеся материалы. Они уже направлены в межрайонный следственный отдел СУ СКРФ региона. В ведомстве отметили, что официальный комментарий появится позднее.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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