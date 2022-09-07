В Пермском городе резко увеличились случаи заражения коронавирусом

В Губахе количество случаев заражения COVID-19 увеличилось за две недели в три раза

08 сентября 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

По данным на 7 сентября, общее число инфицированных в Пермском крае достигло отметки в 397814 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Губахе (Пермский край) и ее окрестностях был зафиксирован рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Информация появилась на сайте портала «Медиакуб». «В Губахинском городском округе, по последним данным, подтверждено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Две недели назад было выявлено восемь заболевших. За последние сутки COVID-19 выявили во всех городах Кизеловского угольного бассейна», — указано на сайте СМИ. По данным на конце июня, коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае достиг максимального в этому году значения — 1,358. Суточный прирост новых случаев заражения впервые с 19 февраля повысился до 243. В Конце августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, который частично возвращает масочный режим. Постановление касается физлиц, которые намерены посетить медицинские и стационарные организации социального обслуживания. В то же время в минздраве Прикамья сообщили, что прививки от гриппа и коронавируса можно делать одновременно.

В Губахе (Пермский край) и ее окрестностях был зафиксирован рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Информация появилась на сайте портала «Медиакуб». «В Губахинском городском округе, по последним данным, подтверждено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Две недели назад было выявлено восемь заболевших. За последние сутки COVID-19 выявили во всех городах Кизеловского угольного бассейна», — указано на сайте СМИ. По данным на конце июня, коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае достиг максимального в этому году значения — 1,358. Суточный прирост новых случаев заражения впервые с 19 февраля повысился до 243. В Конце августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, который частично возвращает масочный режим. Постановление касается физлиц, которые намерены посетить медицинские и стационарные организации социального обслуживания. В то же время в минздраве Прикамья сообщили, что прививки от гриппа и коронавируса можно делать одновременно.