07 сентября 2022

Белгород остался без света из-за взрыва на электроподстанции

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Конкурс профмастерства энергетики Курганская обл Мишкино, электрическая подстанция
В Белгороде взорвалась электрическая подстанция Фото:

Большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород медиа».

«Внимание, аварийное отключение город Белгород улицы Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярева, Катукова, Кирпичная, 5 августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы до 8 часов 30 минут», — сообщает автоответчик «Белгородэнерго». Отмечается, что официальных комментариев о происшествии никто не дает.

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Большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород медиа». «Внимание, аварийное отключение город Белгород улицы Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярева, Катукова, Кирпичная, 5 августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы до 8 часов 30 минут», — сообщает автоответчик «Белгородэнерго». Отмечается, что официальных комментариев о происшествии никто не дает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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