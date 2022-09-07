07 сентября 2022
06 сентября 2022

В ХМАО пенсионеры получат продуктовые наборы

Власти Белоярского района ХМАО вручат пенсионерам продуктовые наборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры-спортсмены и челябинское отделение партии Единая Россия собрали и доставили 600 продуктовых наборов ветеранам. Челябинск, продуктовые наборы
Неработающие пенсионеры Белоярского района получат продуктовые наборы Фото:

Неработающие пенсионеры Белоярского района получат продуктовые наборы на сумму 1500 рублей. Об этом сообщает глава района Сергей Маненков в своем telegram-канале.

«К празднованию Дня Белоярского района и Дня пожилого человека организовано предоставление продуктовых наборов на сумму 1500 рублей неработающим пенсионерам в возрасте 65+, проживающим на нашей территории», — написал Маненков в соцсети. Денежные средства выделены из районного бюджета.

Наборы составляют товары первой необходимости и продукты местных производителей. Всего будет вручено 1800 наборов.

Ранее URA.RU рассказало, что администрация Белоярского района признана одной из самых эффективных в округе. Рейтинг муниципалитетов власти ХМАО обновляют ежегодно.

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Неработающие пенсионеры Белоярского района получат продуктовые наборы на сумму 1500 рублей. Об этом сообщает глава района Сергей Маненков в своем telegram-канале. «К празднованию Дня Белоярского района и Дня пожилого человека организовано предоставление продуктовых наборов на сумму 1500 рублей неработающим пенсионерам в возрасте 65+, проживающим на нашей территории», — написал Маненков в соцсети. Денежные средства выделены из районного бюджета. Наборы составляют товары первой необходимости и продукты местных производителей. Всего будет вручено 1800 наборов. Ранее URA.RU рассказало, что администрация Белоярского района признана одной из самых эффективных в округе. Рейтинг муниципалитетов власти ХМАО обновляют ежегодно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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