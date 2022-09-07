В ХМАО пенсионеры получат продуктовые наборы

Неработающие пенсионеры Белоярского района получат продуктовые наборы на сумму 1500 рублей. Об этом сообщает глава района Сергей Маненков в своем telegram-канале.
«К празднованию Дня Белоярского района и Дня пожилого человека организовано предоставление продуктовых наборов на сумму 1500 рублей неработающим пенсионерам в возрасте 65+, проживающим на нашей территории», — написал Маненков в соцсети. Денежные средства выделены из районного бюджета.
Наборы составляют товары первой необходимости и продукты местных производителей. Всего будет вручено 1800 наборов.
Ранее URA.RU рассказало, что администрация Белоярского района признана одной из самых эффективных в округе. Рейтинг муниципалитетов власти ХМАО обновляют ежегодно.
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