28 июля 2022

Власти ХМАО составили рейтинг самых неэффективных мэрий

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Здание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, правительство хмао, югра, табличка
Власти ХМАО составили рейтинг эффективности муниципалитетов Фото:

Мэрии Нефтеюганска и Лангепаса признаны самыми неэффективными органами местного самоуправления в Югре по итогам 2021 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

Рейтинг основан на 13 характеристиках, среди которых учитываются социально-экономические, демографические и финансовые показатели. Администрация Лангепаса в этом списке заняла 21 место, а мэрия Нефтеюганска оказалась последней из 22 муниципалитетов. В администрации Нефтеюганска заявили, что работа новой команды городских управленцев строится по принципу «Меньше слов, больше дела». Работа главы города, судя по комментариям и обратной связи жителей Нефтеюганска, уже видна. И секрет очень прост — нужно любить свой город и людей, и делать свою работу от души, во благо всех жителей Нефтеюганска», — прокомментировали в мэрии. Глава Лангепаса Сергей Горобченко не стал комментировать позицию городских властей в рейтинге, сославшись на занятость.

Самыми эффективными признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. Муниципалитеты получат денежные гранты в качестве поощрения

Ранее URA.RU сообщало, что рейтинг муниципалитетов власти ХМАО обновляют ежегодно. Прежде, в число аутсайдеров входили Советский и Березовский районы.

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Мэрии Нефтеюганска и Лангепаса признаны самыми неэффективными органами местного самоуправления в Югре по итогам 2021 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Рейтинг основан на 13 характеристиках, среди которых учитываются социально-экономические, демографические и финансовые показатели. Администрация Лангепаса в этом списке заняла 21 место, а мэрия Нефтеюганска оказалась последней из 22 муниципалитетов. В администрации Нефтеюганска заявили, что работа новой команды городских управленцев строится по принципу «Меньше слов, больше дела». Работа главы города, судя по комментариям и обратной связи жителей Нефтеюганска, уже видна. И секрет очень прост — нужно любить свой город и людей, и делать свою работу от души, во благо всех жителей Нефтеюганска», — прокомментировали в мэрии. Глава Лангепаса Сергей Горобченко не стал комментировать позицию городских властей в рейтинге, сославшись на занятость. Самыми эффективными признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. Муниципалитеты получат денежные гранты в качестве поощрения Ранее URA.RU сообщало, что рейтинг муниципалитетов власти ХМАО обновляют ежегодно. Прежде, в число аутсайдеров входили Советский и Березовский районы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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