Власти ХМАО составили рейтинг самых неэффективных мэрий

29 июля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО составили рейтинг эффективности муниципалитетов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Мэрии Нефтеюганска и Лангепаса признаны самыми неэффективными органами местного самоуправления в Югре по итогам 2021 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Рейтинг основан на 13 характеристиках, среди которых учитываются социально-экономические, демографические и финансовые показатели. Администрация Лангепаса в этом списке заняла 21 место, а мэрия Нефтеюганска оказалась последней из 22 муниципалитетов. В администрации Нефтеюганска заявили, что работа новой команды городских управленцев строится по принципу «Меньше слов, больше дела». Работа главы города, судя по комментариям и обратной связи жителей Нефтеюганска, уже видна. И секрет очень прост — нужно любить свой город и людей, и делать свою работу от души, во благо всех жителей Нефтеюганска», — прокомментировали в мэрии. Глава Лангепаса Сергей Горобченко не стал комментировать позицию городских властей в рейтинге, сославшись на занятость. Самыми эффективными признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. Муниципалитеты получат денежные гранты в качестве поощрения Ранее URA.RU сообщало, что рейтинг муниципалитетов власти ХМАО обновляют ежегодно. Прежде, в число аутсайдеров входили Советский и Березовский районы.

Мэрии Нефтеюганска и Лангепаса признаны самыми неэффективными органами местного самоуправления в Югре по итогам 2021 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Рейтинг основан на 13 характеристиках, среди которых учитываются социально-экономические, демографические и финансовые показатели. Администрация Лангепаса в этом списке заняла 21 место, а мэрия Нефтеюганска оказалась последней из 22 муниципалитетов. В администрации Нефтеюганска заявили, что работа новой команды городских управленцев строится по принципу «Меньше слов, больше дела». Работа главы города, судя по комментариям и обратной связи жителей Нефтеюганска, уже видна. И секрет очень прост — нужно любить свой город и людей, и делать свою работу от души, во благо всех жителей Нефтеюганска», — прокомментировали в мэрии. Глава Лангепаса Сергей Горобченко не стал комментировать позицию городских властей в рейтинге, сославшись на занятость. Самыми эффективными признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. Муниципалитеты получат денежные гранты в качестве поощрения Ранее URA.RU сообщало, что рейтинг муниципалитетов власти ХМАО обновляют ежегодно. Прежде, в число аутсайдеров входили Советский и Березовский районы.