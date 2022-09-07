В Германии признали, что Запад не сможет победить в войне с Россией

Депутат Бундестага Гизи: Западу не победить в войне с Россией

08 сентября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Запад не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ, считает депутат Бундестага Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запад бессилен перед Россией в военном отношении. Об этом заявил внешнеполитический представитель левой парламентской партии Бундестага Грегор Гизи. «Россия не может быть побеждена в военном отношении. Тогда нам пришлось бы вести ядерную войну», — приводит слова политика немецкое издание Der Spiegel. Кроме того, Гизи призвал правительство ФРГ отозвать ряд санкций, введенных против России. «Я бы продолжал поставлять определенные машины, если они важны для крупной промышленной компании, которой в противном случае пришлось бы уволить десять тысяч человек», — сказал он. Политик опасается «ответной реакции» со стороны России, например, в энергетическом секторе. «Нашей целью не может быть то, чтобы российское население чувствовало себя плохо», — добавил он. Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что отправка помощи на Украину истощила запасы оружия в странах Евросоюза.

Запад бессилен перед Россией в военном отношении. Об этом заявил внешнеполитический представитель левой парламентской партии Бундестага Грегор Гизи. «Россия не может быть побеждена в военном отношении. Тогда нам пришлось бы вести ядерную войну», — приводит слова политика немецкое издание Der Spiegel. Кроме того, Гизи призвал правительство ФРГ отозвать ряд санкций, введенных против России. «Я бы продолжал поставлять определенные машины, если они важны для крупной промышленной компании, которой в противном случае пришлось бы уволить десять тысяч человек», — сказал он. Политик опасается «ответной реакции» со стороны России, например, в энергетическом секторе. «Нашей целью не может быть то, чтобы российское население чувствовало себя плохо», — добавил он. Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что отправка помощи на Украину истощила запасы оружия в странах Евросоюза.