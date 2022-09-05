Боррель: помощь Украине опустошила военные запасы Евросоюза

06 сентября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Боррель считает, что Евросоюзу следовало начать подготовку ВСУ еще год назад Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным газеты Politico, глава дипломатии призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов, так как это обойдется дешевле. Кроме того, Боррель указал, что Евросоюзу следовало начать подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) год назад, чтобы избежать нехватки вооружения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно оказывают военную помощь Киеву. В частности, Германия рассматривает пути поставок немецких танков Leopard 2 для нужд ВСУ, несмотря на то, что ранее заявляла об абсолютном дефиците запасов вооружения. Сообщалось, что европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты.

Запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным газеты Politico, глава дипломатии призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов, так как это обойдется дешевле. Кроме того, Боррель указал, что Евросоюзу следовало начать подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) год назад, чтобы избежать нехватки вооружения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно оказывают военную помощь Киеву. В частности, Германия рассматривает пути поставок немецких танков Leopard 2 для нужд ВСУ, несмотря на то, что ранее заявляла об абсолютном дефиците запасов вооружения. Сообщалось, что европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты.