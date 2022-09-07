В Екатеринбурге осудят мать, которая не уследила за тонущим ребенком

Прокуратура Свердловской области отправила в суд дело матери, которая не уследила за дочкой в ванной, из-за чего та стала тонуть

08 сентября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженку будут судить по статье 125 УК РФ — оставление малолетнего в опасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге будут судить женщину, которая оставила без присмотра свою дочь, и та чуть не утонула. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Согласно версии следствия, в начале июля 2021 года женщина находилась по месту своего проживания в квартире в одном из домов по ул. Юлиуса Фучика в Екатеринбурге вместе со своей малолетней дочерью 2020 г. р. В процессе купания мать оставила дочь в ванне, наполненной водой, вышла в комнату и отсутствовала около трех минут», — сообщают в ведомстве. Из-за этого ребенок начал тонуть, но его удалось спасти. В связи с данным происшествием, прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летне женщины. Ее будут судить по статье 125 УК РФ — оставление малолетнего в опасности. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Ранее следователи завели уголовное дело после сообщений о том, что трехлетний ребенок 4 сентября сгорел заживо в доме в поселке Первомайском. Семья состояла на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

В Екатеринбурге будут судить женщину, которая оставила без присмотра свою дочь, и та чуть не утонула. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Согласно версии следствия, в начале июля 2021 года женщина находилась по месту своего проживания в квартире в одном из домов по ул. Юлиуса Фучика в Екатеринбурге вместе со своей малолетней дочерью 2020 г. р. В процессе купания мать оставила дочь в ванне, наполненной водой, вышла в комнату и отсутствовала около трех минут», — сообщают в ведомстве. Из-за этого ребенок начал тонуть, но его удалось спасти. В связи с данным происшествием, прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летне женщины. Ее будут судить по статье 125 УК РФ — оставление малолетнего в опасности. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Ранее следователи завели уголовное дело после сообщений о том, что трехлетний ребенок 4 сентября сгорел заживо в доме в поселке Первомайском. Семья состояла на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.