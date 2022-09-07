07 сентября 2022

В Челябинской области резко снизился спрос на новостройки

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, квартира, новостройки, благоустройство, дом, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Спрос на новое жилье в Челябинске сократился на 69% Фото:

В Челябинской области спрос на новостройки во втором квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 69%. Регион занял второе место среди крупных городов по сокращению спроса на первичную недвижимость, сообщается на портале ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков».

«На втором месте в РФ по падению спроса на новостройки — Челябинская область. Спрос на первичную недвижимость за второй квартал здесь сократился до 69%. В первом квартале было заключено 3443 договоров, во втором же квартале 1065 ДДУ», — говорится на портале.

При этом на данный момент стоимость квадратного метра в новостройках составляет 80 тысяч 455 рублей за квадратный метр. Это по-прежнему один из самых низких показателей среди других крупных регионов по стране.

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В Челябинской области спрос на новостройки во втором квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 69%. Регион занял второе место среди крупных городов по сокращению спроса на первичную недвижимость, сообщается на портале ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков». «На втором месте в РФ по падению спроса на новостройки — Челябинская область. Спрос на первичную недвижимость за второй квартал здесь сократился до 69%. В первом квартале было заключено 3443 договоров, во втором же квартале 1065 ДДУ», — говорится на портале. При этом на данный момент стоимость квадратного метра в новостройках составляет 80 тысяч 455 рублей за квадратный метр. Это по-прежнему один из самых низких показателей среди других крупных регионов по стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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