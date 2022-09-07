В Челябинской области резко снизился спрос на новостройки

Спрос на новое жилье в Челябинске сократился на 69% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области спрос на новостройки во втором квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 69%. Регион занял второе место среди крупных городов по сокращению спроса на первичную недвижимость, сообщается на портале ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков».

«На втором месте в РФ по падению спроса на новостройки — Челябинская область. Спрос на первичную недвижимость за второй квартал здесь сократился до 69%. В первом квартале было заключено 3443 договоров, во втором же квартале 1065 ДДУ», — говорится на портале.

При этом на данный момент стоимость квадратного метра в новостройках составляет 80 тысяч 455 рублей за квадратный метр. Это по-прежнему один из самых низких показателей среди других крупных регионов по стране.