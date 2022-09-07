В Челябинской области резко снизился спрос на новостройки

В Челябинской области спрос на новостройки во втором квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 69%. Регион занял второе место среди крупных городов по сокращению спроса на первичную недвижимость, сообщается на портале ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков».
«На втором месте в РФ по падению спроса на новостройки — Челябинская область. Спрос на первичную недвижимость за второй квартал здесь сократился до 69%. В первом квартале было заключено 3443 договоров, во втором же квартале 1065 ДДУ», — говорится на портале.
При этом на данный момент стоимость квадратного метра в новостройках составляет 80 тысяч 455 рублей за квадратный метр. Это по-прежнему один из самых низких показателей среди других крупных регионов по стране.
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