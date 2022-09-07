В центре Перми продается магазин популярных сладостей из Турции

В ЖК «Новый центр» в Перми продается готовый бизнес — магазин турецких продуктов Sekerler. Объявление о продаже появилось в сервисе Avito.ru.
«Магазин работает с октября 2021 года. За это время набрана база постоянных покупателей, которая за счет рекламы и розыгрышей постоянно растет. Магазин спроектирован дизайнером. Приходите и убедитесь сами: магазин, как и сам товар, уникальный и неповторимый, подобного в Перми нет», — написал автор объявления.
Магазин расположен по адресу ул. Революции, 24. В нем представлены такие бренды как Mehmet Efendi, Koska, Hacibaba, Ulker, Marmarabirlik и другие. Основное направление — турецкие сладости: лукумы, пахлава, чурчхела, халва, пишмание, пекмезы, пасты, шоколад и другое. Также есть маслины, оливки, чай, кофе, турки.
Владелец продает магазин за 1 150 000 рублей. С новым владельцем останутся все витрины, световые вывески, прилавок, светильники. В объявлении указано, что бонусом к самому магазину идет интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается магазин мужских классических костюмов. Владелец готов его отдать за 1 400 000 рублей.
Вся мебель и вывески перейдут новому владельцу
Avito.ru
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В ЖК «Новый центр» в Перми продается готовый бизнес — магазин турецких продуктов Sekerler. Объявление о продаже появилось в сервисе Avito.ru. «Магазин работает с октября 2021 года. За это время набрана база постоянных покупателей, которая за счет рекламы и розыгрышей постоянно растет. Магазин спроектирован дизайнером. Приходите и убедитесь сами: магазин, как и сам товар, уникальный и неповторимый, подобного в Перми нет», — написал автор объявления. Магазин расположен по адресу ул. Революции, 24. В нем представлены такие бренды как Mehmet Efendi, Koska, Hacibaba, Ulker, Marmarabirlik и другие. Основное направление — турецкие сладости: лукумы, пахлава, чурчхела, халва, пишмание, пекмезы, пасты, шоколад и другое. Также есть маслины, оливки, чай, кофе, турки. Владелец продает магазин за 1 150 000 рублей. С новым владельцем останутся все витрины, световые вывески, прилавок, светильники. В объявлении указано, что бонусом к самому магазину идет интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается магазин мужских классических костюмов. Владелец готов его отдать за 1 400 000 рублей.