В центре Перми продается магазин популярных сладостей из Турции

В центре Перми продается магазин турецких сладостей Sekerler

08 сентября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Авторы объявления утверждают, что подобного магазина в Перми нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЖК «Новый центр» в Перми продается готовый бизнес — магазин турецких продуктов Sekerler. Объявление о продаже появилось в сервисе Avito.ru. «Магазин работает с октября 2021 года. За это время набрана база постоянных покупателей, которая за счет рекламы и розыгрышей постоянно растет. Магазин спроектирован дизайнером. Приходите и убедитесь сами: магазин, как и сам товар, уникальный и неповторимый, подобного в Перми нет», — написал автор объявления. Магазин расположен по адресу ул. Революции, 24. В нем представлены такие бренды как Mehmet Efendi, Koska, Hacibaba, Ulker, Marmarabirlik и другие. Основное направление — турецкие сладости: лукумы, пахлава, чурчхела, халва, пишмание, пекмезы, пасты, шоколад и другое. Также есть маслины, оливки, чай, кофе, турки. Владелец продает магазин за 1 150 000 рублей. С новым владельцем останутся все витрины, световые вывески, прилавок, светильники. В объявлении указано, что бонусом к самому магазину идет интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается магазин мужских классических костюмов. Владелец готов его отдать за 1 400 000 рублей. Вся мебель и вывески перейдут новому владельцу Avito.ru

В ЖК «Новый центр» в Перми продается готовый бизнес — магазин турецких продуктов Sekerler. Объявление о продаже появилось в сервисе Avito.ru. «Магазин работает с октября 2021 года. За это время набрана база постоянных покупателей, которая за счет рекламы и розыгрышей постоянно растет. Магазин спроектирован дизайнером. Приходите и убедитесь сами: магазин, как и сам товар, уникальный и неповторимый, подобного в Перми нет», — написал автор объявления. Магазин расположен по адресу ул. Революции, 24. В нем представлены такие бренды как Mehmet Efendi, Koska, Hacibaba, Ulker, Marmarabirlik и другие. Основное направление — турецкие сладости: лукумы, пахлава, чурчхела, халва, пишмание, пекмезы, пасты, шоколад и другое. Также есть маслины, оливки, чай, кофе, турки. Владелец продает магазин за 1 150 000 рублей. С новым владельцем останутся все витрины, световые вывески, прилавок, светильники. В объявлении указано, что бонусом к самому магазину идет интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается магазин мужских классических костюмов. Владелец готов его отдать за 1 400 000 рублей.