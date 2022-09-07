Мэрия пермского города требует посчитать весь снег зимой

Мэрия Краснокамска требует от УК и ТСЖ данные о количестве снега зимой

08 сентября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Информацию надо предоставить в кубических метрах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Краснокамского округа в Пермском крае потребовала от управляющих организаций в городе предоставить информацию о количестве снега, который образуется во дворах за зимний период. Соответствующее письмо выложил в группе «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте» бывший местный депутат и директор УК «Уралкомп» Аркадий Колоколов. «В целях проектирования полигона для складирования снежно-ледяных образований на территории Краснокамского городского округа просим вас предоставить в администрацию информацию об объемах снега и льда, образующегося в зимний период во дворах жилого фонда, на внутриквартальных проездах и парковках, требующий вывоза и размещения на полигоне», — говорится в документе за подписью начальника управления ЖКХ Юлии Галкиной. Информацию в кубических метрах надо предоставить до 15 сентября. «Чиновник, подписавший эту бумагу, видимо «совсем не хочет оторваться от стула и изготовить очередной прожект, не мудрствуя лукаво», — комментирует документ Аркадий Колоколов. «Получит цифирьки, сложит на калькуляторе и отчитается в высшие инстанции! Можно было бы еще поиронизировать на эту тему. Но смех давит!» — отмечает он. Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Администрация Краснокамского округа в Пермском крае потребовала от управляющих организаций в городе предоставить информацию о количестве снега, который образуется во дворах за зимний период. Соответствующее письмо выложил в группе «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте» бывший местный депутат и директор УК «Уралкомп» Аркадий Колоколов. «В целях проектирования полигона для складирования снежно-ледяных образований на территории Краснокамского городского округа просим вас предоставить в администрацию информацию об объемах снега и льда, образующегося в зимний период во дворах жилого фонда, на внутриквартальных проездах и парковках, требующий вывоза и размещения на полигоне», — говорится в документе за подписью начальника управления ЖКХ Юлии Галкиной. Информацию в кубических метрах надо предоставить до 15 сентября. «Чиновник, подписавший эту бумагу, видимо «совсем не хочет оторваться от стула и изготовить очередной прожект, не мудрствуя лукаво», — комментирует документ Аркадий Колоколов. «Получит цифирьки, сложит на калькуляторе и отчитается в высшие инстанции! Можно было бы еще поиронизировать на эту тему. Но смех давит!» — отмечает он. Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.