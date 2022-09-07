07 сентября 2022
06 сентября 2022

В школе Ноябрьска детям негде есть.Фото

Ученикам школы №12 в Ноябрьске негде питаться из-за продолжительного ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Школьники вынуждены брать еду из дома Фото:

Ученикам школы №12 в Ноябрьске (ЯНАО) из-за продолжительного ремонта в учреждении негде есть. Как сообщила читательница URA.RU на условиях анонимности, дети не могут полноценно питаться и вынуждены брать перекус из дома.

«Мой ребенок и его одноклассники столкнулись с тем, что и без того в тяжелый рюкзак приходится класть какой-то перекус, даже не полноценный прием пищи. Да и поесть в школе нормальную еду типа котлеты с пюре негде, не в классе же есть! Я не сторонница приема пищи „на ходу“, потому бью тревогу, непонятно даже, сколько продлится этот ремонт, но желудок моего ребенка продолжает убиваться печеньками, шоколадками и соками», — рассказала собеседница агентства.

Читательница URA.RU также добавила, что из-за ремонта детям приходится посещать школу в определенное время: с 8:00 до 12:00 или с 12:00 до 16:00. Из-за таких мер родители переживают за здоровье и питание своих детей. Агентство направило запрос в окружной департамент образования. Ответ будет предоставлен позже.

Ранее сообщалось, что школа №12 в Ноябрьске готовится к открытию на 1 сентября, при этом на территории учреждения до сих пор идет ремонт. Учебное заведение закрывали на ремонт из-за просевшего фундамента.

Столовая в школе №12 в Ноябрьске

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Ученикам школы №12 в Ноябрьске (ЯНАО) из-за продолжительного ремонта в учреждении негде есть. Как сообщила читательница URA.RU на условиях анонимности, дети не могут полноценно питаться и вынуждены брать перекус из дома. «Мой ребенок и его одноклассники столкнулись с тем, что и без того в тяжелый рюкзак приходится класть какой-то перекус, даже не полноценный прием пищи. Да и поесть в школе нормальную еду типа котлеты с пюре негде, не в классе же есть! Я не сторонница приема пищи „на ходу“, потому бью тревогу, непонятно даже, сколько продлится этот ремонт, но желудок моего ребенка продолжает убиваться печеньками, шоколадками и соками», — рассказала собеседница агентства. Читательница URA.RU также добавила, что из-за ремонта детям приходится посещать школу в определенное время: с 8:00 до 12:00 или с 12:00 до 16:00. Из-за таких мер родители переживают за здоровье и питание своих детей. Агентство направило запрос в окружной департамент образования. Ответ будет предоставлен позже. Ранее сообщалось, что школа №12 в Ноябрьске готовится к открытию на 1 сентября, при этом на территории учреждения до сих пор идет ремонт. Учебное заведение закрывали на ремонт из-за просевшего фундамента.
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