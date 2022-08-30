Школа №12 в Ноябрьске (ЯНАО) готовится к открытию на 1 сентября, при этом на территории учреждения до сих пор идет ремонт. Как сообщил URA.RU читатель, пожелавший остаться анонимным, родители переживают за безопасность своих детей.
«Нашу школу должны были ремонтировать еще с апреля, но вмешался губернатор, из-за чего сроки сдвинули на начало июня. Завтра первое сентября, а дорожки все в строительном песке, на заднем дворе вообще жуть — какие-то трубы валяются, кирпичи, все перекопано, грязно. Возникает вопрос к безопасности — детей не особо сдерживает оградительная красная лента. Вдруг ребенок напорется на арматуру или еще что. У них, конечно, впереди еще вся ночь, но сомневаюсь, что за это время можно все это убрать», — сообщил агентству горожанин на правах анонимности.
По словам читателя URA.RU, школу закрывали на ремонт из-за просевшего фундамента. «У фасада ремонт фундамента закончили, а задний двор так и остался раскопан. При этом власти города уверяли, что успеют привести здание в нормальное состояние перед учебным годом, так как программа ремонта целевая, а деньги окружные», — добавил собеседник.
В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что школа будет открыта к 1 сентября. «12 школу Ноябрьска принимают сегодня. Завтра там торжественная линейка», — ответили в пресс-службе. В департаменте образования города отметили, что ремонтные работы не должны помешать учебе школьников. «Территория завершения работ ограждена, не мешает началу учебного процесса», — прокомментировали в ведомстве.
Школа №12 стала не единственной, которая имеет проблемы, требующие быстрого решения. Ранее URA.RU сообщало о ноябрьской школе №10, которую затопило из-за проблем с кровлей, а подрядчик сорвал сроки ремонта.
Задний двор школы остался перекопанным
Читатель URA.RU
Родители переживают за безопасность детей на территории школы
Читатель URA.RU
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Школа №12 в Ноябрьске (ЯНАО) готовится к открытию на 1 сентября, при этом на территории учреждения до сих пор идет ремонт. Как сообщил URA.RU читатель, пожелавший остаться анонимным, родители переживают за безопасность своих детей. «Нашу школу должны были ремонтировать еще с апреля, но вмешался губернатор, из-за чего сроки сдвинули на начало июня. Завтра первое сентября, а дорожки все в строительном песке, на заднем дворе вообще жуть — какие-то трубы валяются, кирпичи, все перекопано, грязно. Возникает вопрос к безопасности — детей не особо сдерживает оградительная красная лента. Вдруг ребенок напорется на арматуру или еще что. У них, конечно, впереди еще вся ночь, но сомневаюсь, что за это время можно все это убрать», — сообщил агентству горожанин на правах анонимности. По словам читателя URA.RU, школу закрывали на ремонт из-за просевшего фундамента. «У фасада ремонт фундамента закончили, а задний двор так и остался раскопан. При этом власти города уверяли, что успеют привести здание в нормальное состояние перед учебным годом, так как программа ремонта целевая, а деньги окружные», — добавил собеседник. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что школа будет открыта к 1 сентября. «12 школу Ноябрьска принимают сегодня. Завтра там торжественная линейка», — ответили в пресс-службе. В департаменте образования города отметили, что ремонтные работы не должны помешать учебе школьников. «Территория завершения работ ограждена, не мешает началу учебного процесса», — прокомментировали в ведомстве. Школа №12 стала не единственной, которая имеет проблемы, требующие быстрого решения. Ранее URA.RU сообщало о ноябрьской школе №10, которую затопило из-за проблем с кровлей, а подрядчик сорвал сроки ремонта.