В курганском суде рассмотрят дело об убийстве, совершенном в СССР

В областном суде Курганской области рассмотрят дело об убийстве, совершенном в СССР в 1986 году

В Курганский областной суд поступило уголовное дело об убийстве, совершенном во времена СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело об убийстве и изнасиловании, совершенных в Курганской области в 1986 году, отправлено на рассмотрение в областной суд. Об этом рассказали в Звериноголовском районном суде.

«Звериноголовским районным судом передано для рассмотрения по подсудности в Курганский областной суд уголовное дело 36-летней давности», — сообщается на сайте суда. Дело поступило в районный суд после установления лица, причастного к совершению преступления.

Женщину изнасиловали и убили в 1986 году на территории Звериноголовского (бывшего Притобольного) района. Уголовное дело было возбуждено по части «е» ст. 102 УК РСФСР еще во времена Советского союза. Раскрыть дело, материалы которого насчитывают пять томов, и установить подозреваемого удалось лишь спустя 36 лет.

Из района дело передали в Курганский областной суд. В соответствии с уголовно-процессуальным законом РСФСР «установлена необходимость передачи материалов дела по подсудности в областной суд», — говорится на сайте районного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области раскрыли дело 19-летней давности. В 2003 году в Лебяжьевском районе без вести пропала женщина. Ее тело и подозреваемого в убийстве нашли лишь в 2022 году.