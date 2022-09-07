Пермская сеть фастфуда расширяется и срочно ищет поваров

Пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирает поваров

08 сентября 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Повара нужны для варки пельменей, приготовления пиццы и салатов Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирает поваров. Компания распространила листовки с объявлениями по городу. «В связи с расширением сети кафе открыты вакансии „повар“ на варку пельменей, приготовление пиццы и салатов. Официальная зарплата — от 23 до 30 тысяч рублей», — указано в объявлении. Из плюсов работодатель перечисляет работу в удобном районе, компенсацию проезда, свободный график, доплату за стаж и скидки на продукцию до 30%. Сейчас в Перми и нескольких городах края работает 32 филиала сети. Ранее URA.RU рассказывало, что Chicken в Перми запустил новую услугу — доставку праздника на дом. Ее можно заказать даже через приложение.

Пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирает поваров. Компания распространила листовки с объявлениями по городу. «В связи с расширением сети кафе открыты вакансии „повар“ на варку пельменей, приготовление пиццы и салатов. Официальная зарплата — от 23 до 30 тысяч рублей», — указано в объявлении. Из плюсов работодатель перечисляет работу в удобном районе, компенсацию проезда, свободный график, доплату за стаж и скидки на продукцию до 30%. Сейчас в Перми и нескольких городах края работает 32 филиала сети. Ранее URA.RU рассказывало, что Chicken в Перми запустил новую услугу — доставку праздника на дом. Ее можно заказать даже через приложение.