07 сентября 2022

Пермская сеть фастфуда расширяется и срочно ищет поваров

Пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирает поваров
© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей
Повара нужны для варки пельменей, приготовления пиццы и салатов Фото:

Пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирает поваров. Компания распространила листовки с объявлениями по городу.

«В связи с расширением сети кафе открыты вакансии „повар“ на варку пельменей, приготовление пиццы и салатов. Официальная зарплата — от 23 до 30 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Из плюсов работодатель перечисляет работу в удобном районе, компенсацию проезда, свободный график, доплату за стаж и скидки на продукцию до 30%. Сейчас в Перми и нескольких городах края работает 32 филиала сети.

Ранее URA.RU рассказывало, что Chicken в Перми запустил новую услугу — доставку праздника на дом. Ее можно заказать даже через приложение.

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Пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирает поваров. Компания распространила листовки с объявлениями по городу. «В связи с расширением сети кафе открыты вакансии „повар“ на варку пельменей, приготовление пиццы и салатов. Официальная зарплата — от 23 до 30 тысяч рублей», — указано в объявлении. Из плюсов работодатель перечисляет работу в удобном районе, компенсацию проезда, свободный график, доплату за стаж и скидки на продукцию до 30%. Сейчас в Перми и нескольких городах края работает 32 филиала сети. Ранее URA.RU рассказывало, что Chicken в Перми запустил новую услугу — доставку праздника на дом. Ее можно заказать даже через приложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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