Chicken в Перми запустил новую услугу — доставку праздника на дом

13 июля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Рестораны предлагают устроить пермякам праздник на дому Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермская группа компаний «Алендвик», куда входят рестораны быстрого питания Chicken и Pizza&Sushi, объявила о запуске новой услуги. Теперь можно заказать на дом не только доставку еды, но и аниматора от кафе. Информация появилась на сайте группы компаний. «У нас новое предложение для вас! Веселый аниматор-персонаж из всеми любимых сказок не только приедет с крутой программой, развеселит ваших детей, а еще привезет любимые блюда из наших ресторанов Chicken, Pizza, Sushi», — указано на сайте сети. Услуга доступна в трех пакетах: эконом, стандарт и премиум. Они отличаются составом набора блюд доставки. Аниматор входит во все три пакета. Персонажа можно выбрать самостоятельно из трех вариантов: модный блогер, Собака Дашка, Клоун-Кудряшка. Также можно заказать отдельно только выступление аниматора, без доставки блюд. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открыли уникальное киберкафе с роботом «Дуняшей». Она умеет делать мороженое, кофе и прохладительные напитки.

Пермская группа компаний «Алендвик», куда входят рестораны быстрого питания Chicken и Pizza&Sushi, объявила о запуске новой услуги. Теперь можно заказать на дом не только доставку еды, но и аниматора от кафе. Информация появилась на сайте группы компаний. «У нас новое предложение для вас! Веселый аниматор-персонаж из всеми любимых сказок не только приедет с крутой программой, развеселит ваших детей, а еще привезет любимые блюда из наших ресторанов Chicken, Pizza, Sushi», — указано на сайте сети. Услуга доступна в трех пакетах: эконом, стандарт и премиум. Они отличаются составом набора блюд доставки. Аниматор входит во все три пакета. Персонажа можно выбрать самостоятельно из трех вариантов: модный блогер, Собака Дашка, Клоун-Кудряшка. Также можно заказать отдельно только выступление аниматора, без доставки блюд. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открыли уникальное киберкафе с роботом «Дуняшей». Она умеет делать мороженое, кофе и прохладительные напитки.