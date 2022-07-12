12 июля 2022

Chicken в Перми запустил новую услугу — доставку праздника на дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург, ребенок, победа, дивс, шарики, флаг свердловской области, флаг россии, кубок ельцина, торжественная церемония, лига наций, праздник
Рестораны предлагают устроить пермякам праздник на дому Фото:

Пермская группа компаний «Алендвик», куда входят рестораны быстрого питания Chicken и Pizza&Sushi, объявила о запуске новой услуги. Теперь можно заказать на дом не только доставку еды, но и аниматора от кафе. Информация появилась на сайте группы компаний.

«У нас новое предложение для вас! Веселый аниматор-персонаж из всеми любимых сказок не только приедет с крутой программой, развеселит ваших детей, а еще привезет любимые блюда из наших ресторанов Chicken, Pizza, Sushi», — указано на сайте сети.

Услуга доступна в трех пакетах: эконом, стандарт и премиум. Они отличаются составом набора блюд доставки. Аниматор входит во все три пакета. Персонажа можно выбрать самостоятельно из трех вариантов: модный блогер, Собака Дашка, Клоун-Кудряшка. Также можно заказать отдельно только выступление аниматора, без доставки блюд.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открыли уникальное киберкафе с роботом «Дуняшей». Она умеет делать мороженое, кофе и прохладительные напитки.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермская группа компаний «Алендвик», куда входят рестораны быстрого питания Chicken и Pizza&Sushi, объявила о запуске новой услуги. Теперь можно заказать на дом не только доставку еды, но и аниматора от кафе. Информация появилась на сайте группы компаний. «У нас новое предложение для вас! Веселый аниматор-персонаж из всеми любимых сказок не только приедет с крутой программой, развеселит ваших детей, а еще привезет любимые блюда из наших ресторанов Chicken, Pizza, Sushi», — указано на сайте сети. Услуга доступна в трех пакетах: эконом, стандарт и премиум. Они отличаются составом набора блюд доставки. Аниматор входит во все три пакета. Персонажа можно выбрать самостоятельно из трех вариантов: модный блогер, Собака Дашка, Клоун-Кудряшка. Также можно заказать отдельно только выступление аниматора, без доставки блюд. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открыли уникальное киберкафе с роботом «Дуняшей». Она умеет делать мороженое, кофе и прохладительные напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...