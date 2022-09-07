07 сентября 2022
06 сентября 2022

На 54-летии поселка Харп выступят «Отпетые мошенники»

На 54-летии поселка Харп выступят "Отпетые мошенники"
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Выступление RAUF& FAIK в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , айфон, iphone, зрители на концерте, айфон в руке
11 сентября в Харпе выступят артисты из Москвы «Отпетые мошенники» Фото:

На День поселка Харп выступят «Отпетые мошенники», празднование пройдет 11 сентября на площади Мира. Об этом сообщается в одной из городских групп «Вконтакте».

«Праздничная программа начнется в 13:00, на площади Мира. В 21:30 выступят артисты из Москвы „Отпетые мошенники“. А уже в 22:30 празднование закончится праздничным фейерверком», — сказано в сообщении.

Концертная программа с развлекательными мероприятиями пройдет в ближайшее воскресенье. Помимо этого, на празднике пройдет краеведческий час и детская игровая программа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Об этом рассказала глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.

Праздничная программа к 54-летию поселка Харп

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На День поселка Харп выступят «Отпетые мошенники», празднование пройдет 11 сентября на площади Мира. Об этом сообщается в одной из городских групп «Вконтакте». «Праздничная программа начнется в 13:00, на площади Мира. В 21:30 выступят артисты из Москвы „Отпетые мошенники“. А уже в 22:30 празднование закончится праздничным фейерверком», — сказано в сообщении. Концертная программа с развлекательными мероприятиями пройдет в ближайшее воскресенье. Помимо этого, на празднике пройдет краеведческий час и детская игровая программа. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Об этом рассказала глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.
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