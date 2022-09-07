В ЯНАО родители пожаловались на сверхвысокую нагрузку на школьников

У школьников из Салехарда по 6-7 уроков и внеурочные занятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школах Салехарда детям ставят по девять уроков, а вторые классы учатся во вторую смену. Об этом родители сообщают в социальных сетях.

«Да что происходит в этой 6 школе? О какой „внеурочке“ уже речь? Дети жить не успевают, 9 уроков», — написал анонимный пользователь. «Сегодня семь уроков, в седьмом классе, возмущению сына нет предела», — ответила Полина Нехорошева, добавив, что сын учится в школе № 3. Также горожане отметили, что сейчас в школах Салехарда перемены длятся по 20 минут.

Родители младшеклассников, которые учатся во вторую смену, также обеспокоены количеством уроков. «У нас 8 школа, так нас второй класс запихнули во вторую смену, ребенок приходит в пять вечера. Так это пока по четыре урока, а дальше что, если по шесть будет? И это всех устраивает. Я не знаю, чем руководство школы или управление образования думало, когда „второклашек“ выводила во вторую смену! Всегда было что с 1 по 4 класс учились в первую смену», — добавила жительница Лабытнанги Алена Мусникова.

В школе №6 отреагировали на пост. «Уважаемые родители! Десятиклассники обучаются по индивидуальным учебным планам. Это значит, что обязательные предметы дети посещают всем классом, предметы по выбору группами. В расписании предметы по выбору поставлены первыми и последними уроками», — добавили в школе.

В департамент образования Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе Ноябрьска детям негде есть. Школьники берут еду из дома, так как в столовой учреждения затянулся ремонт.

Обновлено в 15:05

«Расписание звонков составлено на основании норм „Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“. Составление расписания — компетенция образовательной организации», — ответили в депобразовании Салехарда.