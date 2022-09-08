Военные РФ отбили попытку ВСУ захватить город в Харьковской области

Военные РФ отбили попытку ВСУ захватить город в Харьковской области

08 сентября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Российские военные отбросили бойцов ВСУ за линию обороны, предотвратив попытку захвата Балаклеи, заявил глава ВГА Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия предотвратила попытку вооруженных сил Украины захватить город Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены… В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом, как и другие населенные пункты, которые находятся рядом», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». В данный момент город находится под контролем ВС РФ, добавил он.

Российская армия предотвратила попытку вооруженных сил Украины захватить город Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены… В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом, как и другие населенные пункты, которые находятся рядом», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». В данный момент город находится под контролем ВС РФ, добавил он.