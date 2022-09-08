Военные РФ отбили попытку ВСУ захватить город в Харьковской области

Российские военные отбросили бойцов ВСУ за линию обороны, предотвратив попытку захвата Балаклеи, заявил глава ВГА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия предотвратила попытку вооруженных сил Украины захватить город Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены… В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом, как и другие населенные пункты, которые находятся рядом», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». В данный момент город находится под контролем ВС РФ, добавил он.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!