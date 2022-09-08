Военные РФ отбили попытку ВСУ захватить город в Харьковской области

Военные РФ отбили попытку ВСУ захватить город в Харьковской области
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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, северодонецк
Российские военные отбросили бойцов ВСУ за линию обороны, предотвратив попытку захвата Балаклеи, заявил глава ВГА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия предотвратила попытку вооруженных сил Украины захватить город Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены… В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом, как и другие населенные пункты, которые находятся рядом», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». В данный момент город находится под контролем ВС РФ, добавил он.

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Российская армия предотвратила попытку вооруженных сил Украины захватить город Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены… В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом, как и другие населенные пункты, которые находятся рядом», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». В данный момент город находится под контролем ВС РФ, добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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