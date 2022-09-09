Диетолог Поляков: голодные диеты нарушают работу сердца

Диетолог Поляков: голодание при похудении нарушает работу сердца

09 сентября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

При длительном голодании организм начинает питаться собственными тканями, отметил Антон Поляков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В результате длительного голодания при похудении у человека повышается токсическая нагрузка на печень, замедляются обменные процессы, организм начинает питаться собственными тканями, в результате чего страдает сердце. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «В цивилизованных странах голодание, как метод снижения веса, не используется по нескольким причинам. Во-первых, это травматично для организма. Так как кроме того, что происходит расщепление жировой ткани, возникает и токсическая нагрузка, ведь начинает высвобождаться большое количество различных токсинов, металлы, продукты пластика, то, что когда-то не было переработано, попадает в системный кровоток и грузит печенку. Во-вторых, при голодании организм начинает замедлять обменные процессы. То есть это и нарушения выработки половых гормонов, и обновления кожи. Плюс, организм в состоянии голода начинает есть свои собственные ткани. И если это длительное голодание, то тут начинает еще страдать и сердце, и другие органы», — объяснил Антон Поляков. По словам диетолога, проблемы со здоровьем у человека начинаются уже после 10 дней неполного голодания. «Считается, что если человек, допустим, в течение 10 дней питается в районе 600-800 килокалорий, это анарекисческая диета АВС, то начинается закисление организма. Происходит повреждение сердечной мышцы и резко возрастает интоксикация. Но самое противное, что при голодании организм немножечко обижается и когда диета заканчивается, начинает запасаться впрок. Так как, вдруг, грубо говоря, хозяин вновь кормить не будет, лучше я про запас отложу. То есть после голодания очень часто бывает -10 килограмм и +20 килограмм. Ну и последующая попытка снижения веса после такой диеты будет даваться с большим трудом», — добавил Поляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате длительного голодания при похудении у человека повышается токсическая нагрузка на печень, замедляются обменные процессы, организм начинает питаться собственными тканями, в результате чего страдает сердце. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «В цивилизованных странах голодание, как метод снижения веса, не используется по нескольким причинам. Во-первых, это травматично для организма. Так как кроме того, что происходит расщепление жировой ткани, возникает и токсическая нагрузка, ведь начинает высвобождаться большое количество различных токсинов, металлы, продукты пластика, то, что когда-то не было переработано, попадает в системный кровоток и грузит печенку. Во-вторых, при голодании организм начинает замедлять обменные процессы. То есть это и нарушения выработки половых гормонов, и обновления кожи. Плюс, организм в состоянии голода начинает есть свои собственные ткани. И если это длительное голодание, то тут начинает еще страдать и сердце, и другие органы», — объяснил Антон Поляков. По словам диетолога, проблемы со здоровьем у человека начинаются уже после 10 дней неполного голодания. «Считается, что если человек, допустим, в течение 10 дней питается в районе 600-800 килокалорий, это анарекисческая диета АВС, то начинается закисление организма. Происходит повреждение сердечной мышцы и резко возрастает интоксикация. Но самое противное, что при голодании организм немножечко обижается и когда диета заканчивается, начинает запасаться впрок. Так как, вдруг, грубо говоря, хозяин вновь кормить не будет, лучше я про запас отложу. То есть после голодания очень часто бывает -10 килограмм и +20 килограмм. Ну и последующая попытка снижения веса после такой диеты будет даваться с большим трудом», — добавил Поляков.