07 сентября 2022
06 сентября 2022

Предприниматели Салехарда устроили бунт из-за закрытия рынка. Фото

Предприниматели Салехарда устроили бунт из-за закрытия рынка
© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Маяковского в Салехарде предприниматели устроили бунт Фото:

Предприниматели торговых площадок на рынке в Салехарде устроили митинг. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU, ставший очевидцем происходящего.

«На улице Маяковского в Салехарде предприниматели устроили бунт в связи с закрытием рынка ради строительства торгового центра», — сообщает корреспондент.

Агентством был направлен запрос в мэрию для подробного выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступало.

На митинг в Салехарде приехали СМИ и полиция
Митинг на рынке в Салехарде

Ранее URA.RU сообщало, что на месте рынка, находящегося на улице Маяковского в Салехарде (ЯНАО), откроют строительный магазин. В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки.

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Предприниматели торговых площадок на рынке в Салехарде устроили митинг. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU, ставший очевидцем происходящего. «На улице Маяковского в Салехарде предприниматели устроили бунт в связи с закрытием рынка ради строительства торгового центра», — сообщает корреспондент. Агентством был направлен запрос в мэрию для подробного выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что на месте рынка, находящегося на улице Маяковского в Салехарде (ЯНАО), откроют строительный магазин. В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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