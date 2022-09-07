Предприниматели Салехарда устроили бунт из-за закрытия рынка. Фото

Предприниматели Салехарда устроили бунт из-за закрытия рынка

08 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

На улице Маяковского в Салехарде предприниматели устроили бунт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Предприниматели торговых площадок на рынке в Салехарде устроили митинг. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU, ставший очевидцем происходящего. «На улице Маяковского в Салехарде предприниматели устроили бунт в связи с закрытием рынка ради строительства торгового центра», — сообщает корреспондент. Агентством был направлен запрос в мэрию для подробного выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступало. На митинг в Салехарде приехали СМИ и полиция URA.RU URA.RU Ранее URA.RU сообщало, что на месте рынка, находящегося на улице Маяковского в Салехарде (ЯНАО), откроют строительный магазин. В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки.

Предприниматели торговых площадок на рынке в Салехарде устроили митинг. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU, ставший очевидцем происходящего. «На улице Маяковского в Салехарде предприниматели устроили бунт в связи с закрытием рынка ради строительства торгового центра», — сообщает корреспондент. Агентством был направлен запрос в мэрию для подробного выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что на месте рынка, находящегося на улице Маяковского в Салехарде (ЯНАО), откроют строительный магазин. В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки.