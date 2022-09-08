Читатели URA.RU начали сбор вещей для замерзающих в Свердловской области беженцев

Читатели URA.RU начали сбор вещей для замерзающих в городе Полевской беженцев с Украины

Свердловчане готовы поделиться с беженцами теплой одеждой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Свердловчане готовы помочь переселенцам с Украины, которым не хватает на Урале теплой одежды и бытовых принадлежностей. После публикации заметки читатели обратились в URA.RU и заявили, что собирают для беженцев вещи.

«Мы с мужем уехали с Украины после первого Майдана, потому что не приемлем фашизм, который там расцвел буйным цветом. Сейчас уже есть своя квартира, машина, у супруга стабильная работа, но в свое время пришлось поменять много мест, потому что очень тяжелое оформление. У дверей ФМС дежурили даже ночью, и я представляю, что придется пережить нынешним приезжим. Это очень трудно, но это возможно, я верю, потому что отступать некуда», — рассказала читательница Евгения.

Сейчас Евгения и ее муж уже граждане России, крепко стоят на ногах и сами готовы помочь нуждающимся. В частности, они хотели бы передать бывшим согражданам теплые вещи.

С таким же предложением в URA.RU обратилась и другая читательница — Алена Иванова из Полевского. У нее имеется в наличии целый зимний женский гардероб из теплых пальто, пуховиков, курток и прочей одежды. «На себя я все это не надену, а людям помогу. Найдется и немного постельного белья», — сказала Алена и попросила телефон украинских беженцев для связи.

Если вы тоже хотите помочь беженцам теплой одеждой, то можете обратиться к корреспонденту URA.RU по номеру +7 912 612 7981. Позже агентство опубликует отчет с фотографиями о передаче вещей нуждающимся.

Ранее URA.RU писало, что 30 человек, приехавшие с Украины в Полевской, пожаловались на то, что не имеют теплой одежды. Многим пришлось покидать дома в том, в чем были, например в шортах. Также беженцы столкнулись со сложностями трудоустройства.