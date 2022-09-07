Беженцы с Украины пожаловались, что замерзают в Свердловской области

07 сентября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Приехавшие с Украины люди нуждаются в теплой одежде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Переселенцы, приехавшие в город Полевской (Свердловская область) с Украины, не имеют в достаточной мере одежды, денег, бытовых принадлежностей и опасаются, что не смогут зарабатывать на жизнь. Об этом рассказала одна из приезжих Оксана, которой предоставили в России временное убежище. «Мы надеялись получить статус беженца, но сотрудница Федеральной миграционной службы сказала, что для этого статуса нам необходимо доказать, что мы подвергались преследованиям на Украине, „сидели в лагерях как Солженицын“. При приезде мы получили от российских властей единовременную выплату 10 тысяч рублей, но этих денег не хватает, люди на нас нехорошо смотрят — мол, что вы побираетесь? Некоторые бежали из Мариуполя в одних шортах, без зимней одежды », — посетовала Оксана. Женщина с сыном, престарелым отцом и кошкой приехала из Запорожья месяц назад. Всего в пункте временного размещения в Полевском расположилось 30 переселенцев. Большая часть из них уже получила документы на временное убежище в России. Это дает право устроиться на работу. «Правда, пока ни у кого не получилось найти работу официально, только подработку. Например, среди нас есть два врача, их не взяли работать в муниципальной больнице, потому что нужно подтвердить диплом. А эта процедура стоит немалых денег, которых нет, потому что нет работы — получается замкнутый круг», — сетует Оксана. Пи этом женщина подчеркивает, что все переселенцы проживают в гостинице, имеют трехразовое питание. Дети ходят в школу и получили к 1 сентября подарки. Получают украинцы и медицинскую помощь: например, у Оксаны старенький папа, не имея полиса, бесплатно лежал в больнице. «Мы не жалуемся, но нам нужны постельное белье, полотенца, посуда, зимняя одежда, мы ходим в церковь, побираемся. Ощущение, что волонтеры про нас просто не знают», — предполагает Оксана. «Все те, кто приехал раньше, оформили временное убежище, подали документы на получение гражданства, у них все необходимое есть. И выплаты они получили все: по 10 тысяч на каждого члена семьи от соцполитики. Выплаты назначены с июля и по решению президента продлены до декабря», — пояснила замглавы администрации Полевского Ирина Кузнецова. Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказывала, в чем нуждаются беженцы из Донбасса. Люди признались ей, что остро не хватает мужской одежды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переселенцы, приехавшие в город Полевской (Свердловская область) с Украины, не имеют в достаточной мере одежды, денег, бытовых принадлежностей и опасаются, что не смогут зарабатывать на жизнь. Об этом рассказала одна из приезжих Оксана, которой предоставили в России временное убежище. «Мы надеялись получить статус беженца, но сотрудница Федеральной миграционной службы сказала, что для этого статуса нам необходимо доказать, что мы подвергались преследованиям на Украине, „сидели в лагерях как Солженицын“. При приезде мы получили от российских властей единовременную выплату 10 тысяч рублей, но этих денег не хватает, люди на нас нехорошо смотрят — мол, что вы побираетесь? Некоторые бежали из Мариуполя в одних шортах, без зимней одежды », — посетовала Оксана. Женщина с сыном, престарелым отцом и кошкой приехала из Запорожья месяц назад. Всего в пункте временного размещения в Полевском расположилось 30 переселенцев. Большая часть из них уже получила документы на временное убежище в России. Это дает право устроиться на работу. «Правда, пока ни у кого не получилось найти работу официально, только подработку. Например, среди нас есть два врача, их не взяли работать в муниципальной больнице, потому что нужно подтвердить диплом. А эта процедура стоит немалых денег, которых нет, потому что нет работы — получается замкнутый круг», — сетует Оксана. Пи этом женщина подчеркивает, что все переселенцы проживают в гостинице, имеют трехразовое питание. Дети ходят в школу и получили к 1 сентября подарки. Получают украинцы и медицинскую помощь: например, у Оксаны старенький папа, не имея полиса, бесплатно лежал в больнице. «Мы не жалуемся, но нам нужны постельное белье, полотенца, посуда, зимняя одежда, мы ходим в церковь, побираемся. Ощущение, что волонтеры про нас просто не знают», — предполагает Оксана. «Все те, кто приехал раньше, оформили временное убежище, подали документы на получение гражданства, у них все необходимое есть. И выплаты они получили все: по 10 тысяч на каждого члена семьи от соцполитики. Выплаты назначены с июля и по решению президента продлены до декабря», — пояснила замглавы администрации Полевского Ирина Кузнецова. Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказывала, в чем нуждаются беженцы из Донбасса. Люди признались ей, что остро не хватает мужской одежды.