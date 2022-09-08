На «курганской Рублевке» уволен начальник ГИБДД, дававший указания матом

В Курганской области уволили начальника отдела ГИБДД и возбудили против него дело

09 сентября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Курганской области уволен начальник кетовского отдела ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальника Кетовского отдела ГИБДД подполковника Андрея Екимова (район часто именуют «курганской Рублевкой») уволили из рядов полиции и возбудили уголовное дело в его отношении. В 2020 году Екимов стал известен после появления в соцсетях аудиозаписи, где он якобы раздавал подчиненным указания с нецензурной лексикой. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «Начальник Кетовского отдела Госавтоинспекции Екимов уволен, также в отношении него возбудили уголовное дело по превышению должностных полномочий», — рассказали источники. Вероятным основанием увольнения и уголовного расследования Екимова могла стать проверка по факту служебного инцидента с матом в отношении подчиненных. Редакция URA.RU сделала запрос в региональные УМВД и СУ СК России по действующему статусу подполковника полиции Андрея Екимова и наличии судопроизводств с его участием. На момент написания новости ответы из управлений получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском паблике соцсети «ВКонтакте» появилась аудиозапись с нецензурным содержанием. На ней якобы начальник отдела ГИБДД по Кетовскому району отдает подчиненным приказы с применением нецензурной лексики.

Начальника Кетовского отдела ГИБДД подполковника Андрея Екимова (район часто именуют «курганской Рублевкой») уволили из рядов полиции и возбудили уголовное дело в его отношении. В 2020 году Екимов стал известен после появления в соцсетях аудиозаписи, где он якобы раздавал подчиненным указания с нецензурной лексикой. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «Начальник Кетовского отдела Госавтоинспекции Екимов уволен, также в отношении него возбудили уголовное дело по превышению должностных полномочий», — рассказали источники. Вероятным основанием увольнения и уголовного расследования Екимова могла стать проверка по факту служебного инцидента с матом в отношении подчиненных. Редакция URA.RU сделала запрос в региональные УМВД и СУ СК России по действующему статусу подполковника полиции Андрея Екимова и наличии судопроизводств с его участием. На момент написания новости ответы из управлений получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском паблике соцсети «ВКонтакте» появилась аудиозапись с нецензурным содержанием. На ней якобы начальник отдела ГИБДД по Кетовскому району отдает подчиненным приказы с применением нецензурной лексики.