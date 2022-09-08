«Новые люди» хотят узаконить все безопасные перепланировки жилья

Депутат Госдумы Демин предложил провести в России "балконную амнистию"

08 сентября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Александр Демин предложил провести в РФ «балконную амнистию» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от «Новых людей», кандидат в свердловские губернаторы Александр Демин предлагает провести в России «квартирно-балконную амнистию». По его мнению, собственников жилья следует освободить от уплаты штрафов за самовольную перепланировку квартир и узаконить задним числом все ранее сделанные. Главный критерий — соответствие нормам безопасности. «Мы уже готовы внести в Госдуму проект постановления об амнистии для граждан по ч. 2 ст. 7.21 КоАП, которая гласит, что самовольные переустройство и перепланировка помещения в многоквартирном доме влечет штрафы. Амнистию именно для людей, не для юрлиц. Ведь регуляторная гильотина нужна не только бизнесу, но и людям», — рассказал Демин URA.RU, уточнив, что эта инициатива возникла у него в ходе общения с избирателями в Свердловской области. По словам депутата ГД, сейчас россиянам, чтобы узаконить перепланировку своего жилья, приходится «проходить девять кругов бюрократического ада». При этом Демин обратил внимание, что в действиях некоторых чиновников, ответственных за согласование перепланировок, в ряде случае может иметься и коррупционная составляющая. «Согласование с БТИ занимает от трех месяцев до года, нужно собрать кучу документов и потратить кучу нервов. И денег, к сожалению. А если не согласовал — рискуешь позже попасть под штраф. Да, есть ситуации, когда при перепланировке сносятся несущие стены, нарушаются противопожарные правила, или она угрожает потопом соседям. Но в большинстве случаев переделки совершенно безобидные», — подчеркнул он. Начать «квартирно-балконную амнистию» Демин предлагает со Среднего Урала. «Должны быть разработаны простые и понятные правила обращения людей со своей собственностью. Предлагаю начать со Свердловской области. Если перепланировки безопасны, то нужно дать собственникам 3 года на то, чтобы они обратились в БТИ и там легализовали перепланировку — без лишних вопросов и штрафов. Задним числом. То же самое касается перепланировки и изменения конструкций балконов, кондиционеров», — считает парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от «Новых людей», кандидат в свердловские губернаторы Александр Демин предлагает провести в России «квартирно-балконную амнистию». По его мнению, собственников жилья следует освободить от уплаты штрафов за самовольную перепланировку квартир и узаконить задним числом все ранее сделанные. Главный критерий — соответствие нормам безопасности. «Мы уже готовы внести в Госдуму проект постановления об амнистии для граждан по ч. 2 ст. 7.21 КоАП, которая гласит, что самовольные переустройство и перепланировка помещения в многоквартирном доме влечет штрафы. Амнистию именно для людей, не для юрлиц. Ведь регуляторная гильотина нужна не только бизнесу, но и людям», — рассказал Демин URA.RU, уточнив, что эта инициатива возникла у него в ходе общения с избирателями в Свердловской области. По словам депутата ГД, сейчас россиянам, чтобы узаконить перепланировку своего жилья, приходится «проходить девять кругов бюрократического ада». При этом Демин обратил внимание, что в действиях некоторых чиновников, ответственных за согласование перепланировок, в ряде случае может иметься и коррупционная составляющая. «Согласование с БТИ занимает от трех месяцев до года, нужно собрать кучу документов и потратить кучу нервов. И денег, к сожалению. А если не согласовал — рискуешь позже попасть под штраф. Да, есть ситуации, когда при перепланировке сносятся несущие стены, нарушаются противопожарные правила, или она угрожает потопом соседям. Но в большинстве случаев переделки совершенно безобидные», — подчеркнул он. Начать «квартирно-балконную амнистию» Демин предлагает со Среднего Урала. «Должны быть разработаны простые и понятные правила обращения людей со своей собственностью. Предлагаю начать со Свердловской области. Если перепланировки безопасны, то нужно дать собственникам 3 года на то, чтобы они обратились в БТИ и там легализовали перепланировку — без лишних вопросов и штрафов. Задним числом. То же самое касается перепланировки и изменения конструкций балконов, кондиционеров», — считает парламентарий.