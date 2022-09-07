Пожарные из ХМАО потушили подростка, который красил баржу и поджег себя

В Угуте (ХМАО) пожарные спасли 15-летнего подростка, на котором загорелась одежда. Об этом URA.RU сообщили в пожнадзоре Сургутского района.
«В Угуте на улице Советская рядом с домом стояла баржа. Подросток внутри баржи проводил покрасочные работы. В процессе работы он воспользовался открытым огнем. Произошла вспышка, и на нем загорелась одежда. Буквально за пять секунд ребенок получил почти 65% ожогов тела. Позже дознавателями пожнадзора было установлено, что причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия был найден коробок и сгоревшая спичка», — сообщили в ведомстве.
После оказания первой медицинской помощи подросток был госпитализирован в больницу Пыть-Яха. Но, как заявили в пожнадзоре, позже ребенок был переведен на лечение в «Нижневартовскую клиническую детскую больницу».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени житель ХМАО спас ребенка из пожара. Мальчик был отрезан огнем на балконе одной из квартир. Увидев кричащего ребенка, молодой человек из Мегиона (ХМАО) поспешил ему на помощь.
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