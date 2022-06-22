В Тюмени житель ХМАО спас ребенка из пожара. «Кричал, что не может выйти из-за огня»

22 июня 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Очевидцы пришли на помощь ребенку до приезда пожарных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Мегиона (ХМАО), студент Тюменского индустриального университета, в Тюмени спас подростка, который оказался отрезан огнем от выхода из своей квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГУ МЧС региона. Вместе с еще одним прохожим парень вытащил ребенка с балкона четвертого этажа. «Четверокурсник Тюменского индустриального университета, житель Мегиона (ХМАО), спас подростка на пожаре. 21 июня на улице Инженерной в Тюмени загорелась квартира на четвертом этаже. Внутри находился 13-летний мальчик. Студент вместе с еще одним прохожим вытащили ребенка с балкона», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам самого спасителя по имени Артур, у него была назначена встреча как раз у той многоэтажки, где произошел пожар. На балконе он увидел ребенка, который кричал, что не может выйти из квартиры из-за дыма и огня. Вместе с еще одним мужчиной студент зашел в квартиру на третьем этаже и приступил к спасению мальчика. «Я выбрался на балкон, а мой „напарник“ придерживал меня за ноги. Я протянул руки подростку и сказал спускаться. Он послушался и без доли сомнения принял нашу помощь», — рассказал о случившемся Артур. Сегодня парню исполнилось 22 года. Как рассказали в ГУ МЧС, второй спаситель пока не найден. Очевидцы отмечают, что это был мужчина средних лет, с татуировкой на шее. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель Мегиона (ХМАО), студент Тюменского индустриального университета, в Тюмени спас подростка, который оказался отрезан огнем от выхода из своей квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГУ МЧС региона. Вместе с еще одним прохожим парень вытащил ребенка с балкона четвертого этажа. «Четверокурсник Тюменского индустриального университета, житель Мегиона (ХМАО), спас подростка на пожаре. 21 июня на улице Инженерной в Тюмени загорелась квартира на четвертом этаже. Внутри находился 13-летний мальчик. Студент вместе с еще одним прохожим вытащили ребенка с балкона», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам самого спасителя по имени Артур, у него была назначена встреча как раз у той многоэтажки, где произошел пожар. На балконе он увидел ребенка, который кричал, что не может выйти из квартиры из-за дыма и огня. Вместе с еще одним мужчиной студент зашел в квартиру на третьем этаже и приступил к спасению мальчика. «Я выбрался на балкон, а мой „напарник“ придерживал меня за ноги. Я протянул руки подростку и сказал спускаться. Он послушался и без доли сомнения принял нашу помощь», — рассказал о случившемся Артур. Сегодня парню исполнилось 22 года. Как рассказали в ГУ МЧС, второй спаситель пока не найден. Очевидцы отмечают, что это был мужчина средних лет, с татуировкой на шее.