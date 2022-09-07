Миасский завод заплатит по 20 тысяч своим сотрудникам за каждого нового работника

Миасский автозавод заплатит по 20 тысяч своим сотрудникам за каждого нового работника

08 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Персоналу автозавода в Миассе заплатят за приведенных на работу друзей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) заплатит каждому работнику, кто приведет нового сотрудника на предприятие, по 20 тысяч рублей. Как 8 сентября объявил коллективу гендиректор Павел Яковлев, это не единственная мера для привлечения кадров. «На сегодня автозавод подписал несколько дополнительных контрактов. Увеличение количества производства автомобилей потребует привлечения специалистов и мобилизацию работающих сил. На следующий год потребность может увеличиться. Идут активные переговоры с представителями нефтяных и газовых компаний. Поэтому увеличиваем реферальную программу по привлечению нового персонала и зарплаты работающим сотрудникам», — заявил Яковлев. До сентября за приведенные кадры на автозаводе выплачивали только по три тысячи рублей. С 1 октября изменятся тарифные сетки зарплат всего коллектива. Оклады вырастут на 5%. При этом в марте индексация уже составила 13%. Заработки дефицитных специалистов сравняют с медианным уровнем зарплат по региону. Предприятию в настоящее время требуются в большом количестве наладчики и операторы станков, электросварщики, слесари, токари, фрезеровщики и т. д.: всего 25 позиций. В июле руководство «Урала» объявило о дополнительном наборе на предприятие 300 человек. В августе ежесуточных выход с главного конвейера увеличился до 45 машин — на четверть.

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) заплатит каждому работнику, кто приведет нового сотрудника на предприятие, по 20 тысяч рублей. Как 8 сентября объявил коллективу гендиректор Павел Яковлев, это не единственная мера для привлечения кадров. «На сегодня автозавод подписал несколько дополнительных контрактов. Увеличение количества производства автомобилей потребует привлечения специалистов и мобилизацию работающих сил. На следующий год потребность может увеличиться. Идут активные переговоры с представителями нефтяных и газовых компаний. Поэтому увеличиваем реферальную программу по привлечению нового персонала и зарплаты работающим сотрудникам», — заявил Яковлев. До сентября за приведенные кадры на автозаводе выплачивали только по три тысячи рублей. С 1 октября изменятся тарифные сетки зарплат всего коллектива. Оклады вырастут на 5%. При этом в марте индексация уже составила 13%. Заработки дефицитных специалистов сравняют с медианным уровнем зарплат по региону. Предприятию в настоящее время требуются в большом количестве наладчики и операторы станков, электросварщики, слесари, токари, фрезеровщики и т. д.: всего 25 позиций. В июле руководство «Урала» объявило о дополнительном наборе на предприятие 300 человек. В августе ежесуточных выход с главного конвейера увеличился до 45 машин — на четверть.