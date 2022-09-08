Киберэксперт Вакулин заявил о слежке смартфона за владельцем

09 сентября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Приложения используют микрофон для выяснения интересов своего владельца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приложения на смартфоне используют микрофон, чтобы подслушивать, о чем говорит владелец, после чего предлагать обсуждаемые вещи через рекламу. Об этом URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. «Пока люди разговаривают со своими собеседниками, смартфон собирает информацию. Будете говорить про гитару — появится реклама гитары. Сбор информации смартфоном не только в ходе разговора может быть. Зачастую таргет используется в ходе разговоров по мессенджерам или социальным сетям, например, во „ВКонтакте“. В Telegram реклама менее развита», — сказал Сергей Вакулин. Что касается законности подобного, то у создателей приложения есть на это юридические основания, отметил собеседник агентства. «В условиях договора должно быть прописано, что может собираться любая информация для таргета. Например, есть такие программы, которые отправляют отчет админам. Это могут быть отчеты о какой-то проблеме», — добавил он. При этом Вакулин считает, что для выяснения интересов владельца используется только микрофон. «Камера, скорее всего, не используется. Только микрофон. От камеры мало что можно получить. При помощи камеры можно получить только те вещи, которые уже у вас есть. Зачем их предлагать по новой? Самый эффективный метод сбора информации, это микрофон. Особенно если это не человек прослушивает, а искусственный интеллект. Он анализирует собранную информацию касаемо ваших желаний», — подчеркнул Вакулин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приложения на смартфоне используют микрофон, чтобы подслушивать, о чем говорит владелец, после чего предлагать обсуждаемые вещи через рекламу. Об этом URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. «Пока люди разговаривают со своими собеседниками, смартфон собирает информацию. Будете говорить про гитару — появится реклама гитары. Сбор информации смартфоном не только в ходе разговора может быть. Зачастую таргет используется в ходе разговоров по мессенджерам или социальным сетям, например, во „ВКонтакте“. В Telegram реклама менее развита», — сказал Сергей Вакулин. Что касается законности подобного, то у создателей приложения есть на это юридические основания, отметил собеседник агентства. «В условиях договора должно быть прописано, что может собираться любая информация для таргета. Например, есть такие программы, которые отправляют отчет админам. Это могут быть отчеты о какой-то проблеме», — добавил он. При этом Вакулин считает, что для выяснения интересов владельца используется только микрофон. «Камера, скорее всего, не используется. Только микрофон. От камеры мало что можно получить. При помощи камеры можно получить только те вещи, которые уже у вас есть. Зачем их предлагать по новой? Самый эффективный метод сбора информации, это микрофон. Особенно если это не человек прослушивает, а искусственный интеллект. Он анализирует собранную информацию касаемо ваших желаний», — подчеркнул Вакулин.