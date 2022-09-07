Мэрия Салехарда объяснила возмущение бизнесменов

Мэрия Салехарда: предпринимателям с рынка будет выделено новое место реализации товара

Для «переселенцев» арендная плата «под ключ» будет составлять 2 тысячи рублей за квадратный метр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Мэрии Салехарда рассказали о возмущениях предпринимателей, занимающихся реализацией товара на местном рынке. Информацией об этом поделились в пресс-службе города.

«Еженедельно специалисты администрации города и руководство предприятия „Полярный круг“ „разбирают“ индивидуальные кейсы с тем, чтобы каждый из арендаторов открытого рынка определился с местом торговли. С 1 января 2023 года эта торговая площадка по решению собственника будет закрыта, как не соответствующая условиям организации современной торговли и экономически нерентабельная», — рассказали в пресс службе.

Также там добавили, что на сегодняшний день часть предпринимателей определились с формами торговли после 1 января. 40% будут работать на площадке комплекса «Дары Ямала». Владельцы стационарных павильонов смогут разместить свои торговые точки на базе торгового комплекса «Славянский». «Сами предприниматели отмечают, что готовы выступить инвесторами строительства новой торговой площадки. Сегодня заместитель главы города Андрей Барышников заявил, что администрация города совместно с предпринимательским сообществом рассматривает варианты размещения торговых павильонов на других площадках, с тем, чтобы это было максимально удобно и покупателям, и продавцам», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU cообщало, что конфликт вокруг рынка в Салехарде вылился в стихийное возмущение. Предприниматели торговых площадок на рынке в Салехарде устроили импровизированный митинг.