Осенью жителей Тюменской области больше всего интересуют полеты по стране. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса поездок «Туту.ру». Самыми популярными направлениями стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург.
«По бронированиям на осень — 95,5% спроса приходится на внутренние авианаправления. По России больше всего билетов оформлено в Сочи, 30% спроса, а средний чек на билеты „туда-обратно“ составляет 15 тысяч 840 рублей. В Москву приобрели билеты 17,1% тюменцев. Средня стоимость билетов — восемь тысяч 222 рубля. На третьем месте по популярности полетов осенью — Санкт-Петербург. Средняя стоимость билетов составляет восемь тысяч 288 рублей, а купили билеты в данном направлении уже 15,7% жителей области», — рассказали аналитики.
Также в рейтинг направлений вошли Минеральные воды. Туда билеты за 13 тысяч 159 рублей приобрело 5,4% тюменцев. В Салехард планируют слетать 5,2% жителей региона, а билеты «туда-обратно» им обошлись в среднем в 16 тысяч 284 рубля. Купили билеты примерно за 18 тысяч 249 рублей в Новый Уренгой 4,4% тюменцев. Значительно меньше процент желающих полететь осенью из Тюменской области в Надым — 1,9%. Средняя стоимость билетов «туда-обратно» в данном направлении составляет 16 тысяч 271 рубль. Билеты для желающих слетать в Сургут (1,8% тюменцев) обойдутся им девять тысяч 318 рублей. 1,5% планируют слетать в Ноябрьск при средней стоимости билетов в 13 тысяч 786 рублей, а 1,4% уже приобрели билеты в Нижневартовск за восемь тысяч 457 рублей.
URA.RU
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Осенью жителей Тюменской области больше всего интересуют полеты по стране. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса поездок «Туту.ру». Самыми популярными направлениями стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. «По бронированиям на осень — 95,5% спроса приходится на внутренние авианаправления. По России больше всего билетов оформлено в Сочи, 30% спроса, а средний чек на билеты „туда-обратно“ составляет 15 тысяч 840 рублей. В Москву приобрели билеты 17,1% тюменцев. Средня стоимость билетов — восемь тысяч 222 рубля. На третьем месте по популярности полетов осенью — Санкт-Петербург. Средняя стоимость билетов составляет восемь тысяч 288 рублей, а купили билеты в данном направлении уже 15,7% жителей области», — рассказали аналитики. Также в рейтинг направлений вошли Минеральные воды. Туда билеты за 13 тысяч 159 рублей приобрело 5,4% тюменцев. В Салехард планируют слетать 5,2% жителей региона, а билеты «туда-обратно» им обошлись в среднем в 16 тысяч 284 рубля. Купили билеты примерно за 18 тысяч 249 рублей в Новый Уренгой 4,4% тюменцев. Значительно меньше процент желающих полететь осенью из Тюменской области в Надым — 1,9%. Средняя стоимость билетов «туда-обратно» в данном направлении составляет 16 тысяч 271 рубль. Билеты для желающих слетать в Сургут (1,8% тюменцев) обойдутся им девять тысяч 318 рублей. 1,5% планируют слетать в Ноябрьск при средней стоимости билетов в 13 тысяч 786 рублей, а 1,4% уже приобрели билеты в Нижневартовск за восемь тысяч 457 рублей.