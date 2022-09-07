Аналитики рассказали, куда осенью полетят тюменцы. Инфографика

Популярные направления, куда жители Тюменской области полетят осенью

08 сентября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Осенью у жителей Тюменской области популярностью пользуются северные направления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осенью жителей Тюменской области больше всего интересуют полеты по стране. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса поездок «Туту.ру». Самыми популярными направлениями стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. «По бронированиям на осень — 95,5% спроса приходится на внутренние авианаправления. По России больше всего билетов оформлено в Сочи, 30% спроса, а средний чек на билеты „туда-обратно“ составляет 15 тысяч 840 рублей. В Москву приобрели билеты 17,1% тюменцев. Средня стоимость билетов — восемь тысяч 222 рубля. На третьем месте по популярности полетов осенью — Санкт-Петербург. Средняя стоимость билетов составляет восемь тысяч 288 рублей, а купили билеты в данном направлении уже 15,7% жителей области», — рассказали аналитики. Также в рейтинг направлений вошли Минеральные воды. Туда билеты за 13 тысяч 159 рублей приобрело 5,4% тюменцев. В Салехард планируют слетать 5,2% жителей региона, а билеты «туда-обратно» им обошлись в среднем в 16 тысяч 284 рубля. Купили билеты примерно за 18 тысяч 249 рублей в Новый Уренгой 4,4% тюменцев. Значительно меньше процент желающих полететь осенью из Тюменской области в Надым — 1,9%. Средняя стоимость билетов «туда-обратно» в данном направлении составляет 16 тысяч 271 рубль. Билеты для желающих слетать в Сургут (1,8% тюменцев) обойдутся им девять тысяч 318 рублей. 1,5% планируют слетать в Ноябрьск при средней стоимости билетов в 13 тысяч 786 рублей, а 1,4% уже приобрели билеты в Нижневартовск за восемь тысяч 457 рублей. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью жителей Тюменской области больше всего интересуют полеты по стране. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса поездок «Туту.ру». Самыми популярными направлениями стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. «По бронированиям на осень — 95,5% спроса приходится на внутренние авианаправления. По России больше всего билетов оформлено в Сочи, 30% спроса, а средний чек на билеты „туда-обратно“ составляет 15 тысяч 840 рублей. В Москву приобрели билеты 17,1% тюменцев. Средня стоимость билетов — восемь тысяч 222 рубля. На третьем месте по популярности полетов осенью — Санкт-Петербург. Средняя стоимость билетов составляет восемь тысяч 288 рублей, а купили билеты в данном направлении уже 15,7% жителей области», — рассказали аналитики. Также в рейтинг направлений вошли Минеральные воды. Туда билеты за 13 тысяч 159 рублей приобрело 5,4% тюменцев. В Салехард планируют слетать 5,2% жителей региона, а билеты «туда-обратно» им обошлись в среднем в 16 тысяч 284 рубля. Купили билеты примерно за 18 тысяч 249 рублей в Новый Уренгой 4,4% тюменцев. Значительно меньше процент желающих полететь осенью из Тюменской области в Надым — 1,9%. Средняя стоимость билетов «туда-обратно» в данном направлении составляет 16 тысяч 271 рубль. Билеты для желающих слетать в Сургут (1,8% тюменцев) обойдутся им девять тысяч 318 рублей. 1,5% планируют слетать в Ноябрьск при средней стоимости билетов в 13 тысяч 786 рублей, а 1,4% уже приобрели билеты в Нижневартовск за восемь тысяч 457 рублей.