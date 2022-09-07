07 сентября 2022

В Тюмени власти раскрыли, когда начнут отопительный сезон

Мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил о готовности к началу отопительного сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительный сезон в Тюмени может начаться уже на следующей неделе Фото:

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук допускает начало отопительного сезона уже на следующей неделе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Городская система теплоснабжения готова к подаче тепла. Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно начнется в разных районах города», — сообщил Кухарук.

Социальные объекты (школы, детские сады, больницы) подключаются раньше остальных по заявительному принципу, и некоторые из них уже начали подавать заявки. Работы, необходимые для запуска отопления, уже ведутся, добавил он.

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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук допускает начало отопительного сезона уже на следующей неделе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Городская система теплоснабжения готова к подаче тепла. Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно начнется в разных районах города», — сообщил Кухарук. Социальные объекты (школы, детские сады, больницы) подключаются раньше остальных по заявительному принципу, и некоторые из них уже начали подавать заявки. Работы, необходимые для запуска отопления, уже ведутся, добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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