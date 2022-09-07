В Тюмени власти раскрыли, когда начнут отопительный сезон

Мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил о готовности к началу отопительного сезона

08 сентября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон в Тюмени может начаться уже на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук допускает начало отопительного сезона уже на следующей неделе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Городская система теплоснабжения готова к подаче тепла. Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно начнется в разных районах города», — сообщил Кухарук. Социальные объекты (школы, детские сады, больницы) подключаются раньше остальных по заявительному принципу, и некоторые из них уже начали подавать заявки. Работы, необходимые для запуска отопления, уже ведутся, добавил он.

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук допускает начало отопительного сезона уже на следующей неделе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Городская система теплоснабжения готова к подаче тепла. Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно начнется в разных районах города», — сообщил Кухарук. Социальные объекты (школы, детские сады, больницы) подключаются раньше остальных по заявительному принципу, и некоторые из них уже начали подавать заявки. Работы, необходимые для запуска отопления, уже ведутся, добавил он.