В Тюмени власти раскрыли, когда начнут отопительный сезон

Отопительный сезон в Тюмени может начаться уже на следующей неделе
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук допускает начало отопительного сезона уже на следующей неделе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«Городская система теплоснабжения готова к подаче тепла. Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно начнется в разных районах города», — сообщил Кухарук.
Социальные объекты (школы, детские сады, больницы) подключаются раньше остальных по заявительному принципу, и некоторые из них уже начали подавать заявки. Работы, необходимые для запуска отопления, уже ведутся, добавил он.
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